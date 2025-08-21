Catamarca: incertidumbre en el fútbol en Fiambalá luego de suspender la actividad por amenazas a un árbitro

Informe: Multimedios El Abaucán Digital

Fiambalá vive horas de máxima tensión. El fútbol de Primera División quedó suspendido de manera inmediata y por tiempo indeterminado luego de que el árbitro Jonathan Mamani, integrante de la Cooperativa de Árbitros Fiambalenses (C.A.F.), recibiera una amenaza telefónica que desató la alarma en todo el ambiente deportivo. La denuncia ya fue radicada y se abrió una investigación, pero la medida extrema de paralizar el torneo oficial refleja la gravedad de una situación que parece haber llegado a un límite insostenible.

El presidente de la Liga Fiambalense de Fútbol confirmó a Multimedios Abaucán la suspensión señalando: “Decidí frenar la fecha porque ya pasaron la raya. Si no se actúa ahora, esto va a terminar en algo peor, y yo no voy a permitirlo. El martes nos reuniremos para analizar sanciones y medidas más severas contra quienes provocan disturbios, sean hinchas o quienes sean”.

Lo sucedido no es un hecho aislado. El pasado fin de semana, durante encuentros de las categorías Sub-13 y Sub-15, se registraron episodios de violencia verbal contra árbitros, dirigentes, trabajadores de prensa e incluso hacia los propios niños que jugaban. La policía debió intervenir en dos ocasiones para evitar que los desmanes pasaran a mayores, en hechos que fueron ampliamente repudiados por la comunidad.

La violencia dentro de las canchas de Fiambalá viene escalando desde hace tiempo. El 12 de enero de este año, un partido entre Chacarita de Saujíl y Peñarol de Medanitos debió ser suspendido tras una agresión brutal: un jugador de Chacarita le propinó una patada en el pecho al árbitro Kevin Reynoso, además de lanzar amenazas contra el presidente de la Liga. El Tribunal de Disciplina aún evalúa sanciones ejemplares que podrían incluir consecuencias penales.

Pero lo más grave se vivió el pasado 4 de mayo, cuando el árbitro Alejandro Mercado fue salvajemente agredido durante el clásico entre La Banda y Loma Negra, disputado en la cancha del Club La Soledad en Medanitos. Mercado sufrió una fractura de mandíbula, de acuerdo al parte médico, en un hecho que dejó en shock al fútbol local y que marcó uno de los episodios más violentos de los últimos tiempos.

A esta espiral de violencia se suma otro problema grave: la falta de pago del seguro de jugadores en algunos clubes, situación que agrava aún más la crisis institucional y expone a deportistas y dirigentes a un escenario de total vulnerabilidad.

Las muestras de solidaridad hacia los árbitros agredidos se multiplican, pero el daño ya está hecho. La Liga Fiambalense de Fútbol atraviesa uno de los momentos más oscuros de su historia, donde la pelota dejó de rodar no por decisiones deportivas, sino por amenazas, agresiones y un clima de violencia que pone en jaque al deporte más popular del distrito.

Hoy el fútbol Fiambalense está paralizado. Y la pregunta que queda en el aire es inquietante: ¿Qué más debe pasar para que vuelva la paz a las canchas?