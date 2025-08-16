Radio TV Valle Viejo
Catamarca: incendio en una vivienda de la Capital dejó a un octogenario internado y pérdidas totales

La madrugada del viernes se vivió un verdadero drama en un domicilio de calle Chubut al 1.500, en pleno San Fernando del Valle de Catamarca. Un feroz incendio provocado por un cortocircuito en un caloventor redujo a cenizas una vivienda familiar y dejó como saldo a un hombre de 81 años internado de urgencia.

Según confirmaron fuentes policiales, el siniestro se desató alrededor de las 6:20 de la mañana. En el lugar se encontraban Ramón Alberto López, de 81 años, y su hijo Alberto Martín López, de 45. Ambos sufrieron un accidente ígneo al intentar ponerse a resguardo de las llamas.

El abuelo debió ser trasladado de inmediato al hospital San Juan Bautista, ya que inhaló una gran cantidad de humo tóxico. Su estado de salud es reservado.

Las pérdidas en la vivienda fueron totales: muebles, ropa, electrodomésticos y documentación quedaron consumidos por el fuego, lo que generó una escena de desesperación para la familia que lo perdió todo en cuestión de minutos.

Bomberos y personal policial trabajaron intensamente para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a otras viviendas de la zona.

La Justicia investiga el hecho, aunque las primeras pericias confirmaron que el origen del incendio fue un cortocircuito en un caloventor eléctrico que utilizaban los moradores. La familia pide colaboración solidaria ante la tragedia que los dejó sin nada.

Fuente: Catamarca en Cana

