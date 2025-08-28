Catamarca: incendio acabó con una precaria vivienda en el Sur de la Capital

Un voraz incendio arrasó con una precaria vivienda en el barrio Capilla del Monte, en el Sur de la Capital, dejando a la familia sin nada. El fuego, provocado por un corto circuito en la instalación eléctrica, se propagó rápidamente debido al fuerte viento y consumió todo a su paso.

El asentamiento, ubicado a solo tres cuadras del primer ingreso del Hospital Malbrán, en el sur de la capital, es conocido por sus dificultades de acceso y precariedad en las viviendas. A pesar de su ubicación cercana a un centro de salud, la familia afectada no tuvo acceso a servicios básicos de seguridad y prevención de incendios.

Según testigos, el incendio se inició en horas de la siesta y se extendió rápidamente, alcanzando dos garrafas que explotaron en medio del fuego. Una moto que se encontraba en la vivienda también quedó reducida a cenizas.

Afortunadamente, no hubo que lamentar víctimas, pero la familia se encuentra en la calle y sin saber cómo reconstruir su hogar. Los vecinos intentaron ayudar con baldes de arena y agua, pero el fuego fue demasiado intenso.

La propietaria de la vivienda, Sandra Pizarro, se encuentra desesperada y sin recursos para enfrentar la situación. “Necesitamos de la ayuda de la comunidad para volver a empezar”, dijo en declaraciones a nuestro medio.

Sandra Pizarro, propietaria de la vivienda afectada, está dispuesta a recibir donaciones y ayuda para reconstruir su hogar. La ubicación exacta de la vivienda es: Asentamiento Capilla del Monte, a 3 cuadras del Hospital Malbrán, Sur de la Capital.

La información oficial de la Policía

Numerarios policiales se constituyeron en un domicilio ubicado en el barrio Capilla del Monte, donde se estaría produciendo un incendio.

En el lugar, los uniformados constataron que, por causas que se investigan, el foco ígneo se habría originado en el interior de una vivienda precaria, propiedad de una mujer de 51 años, por lo que rápidamente y con colaboración de vecinos de la zona, intentaron extinguir las llamas y a su vez solicitaron la presencia de sus Bomberos policiales quienes al llegar realizaron tareas de su especialidad, logrando sofocar el siniestro, que causó daños materiales totales.

Es dable hacer mención que, la propietaria del inmueble debió ser asistida por facultativos médicos del SAME, por lo que finalmente intervinieron sumariantes de la Unidad Judicial N° 2, para labrar las actuaciones correspondientes.