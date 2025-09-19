Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Catamarca: inauguraron Ruta 2 en La Paz

Una nueva ruta fue oficialmente inaugurada por el Gobierno de Catamarca: se trata de la Ruta Provincial N°2, en el tramo que une San Antonio de La Paz con Icaño, una obra de 24 kilómetros que forma parte del Corredor Vial Este y se ejecutó íntegramente con fondos provinciales.

El acto de inauguración oficial estuvo encabezado por el gobernador Raúl Jalil, acompañado por el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot, y el intendente de Icaño, Franco Carletta, junto a autoridades provinciales y legislativas.

La pavimentación responde a un pedido de vecinos e intendentes de la región, quienes consideran a esta ruta clave para mejorar la conectividad, potenciar la producción y abrir nuevas oportunidades para el turismo.

“Estamos habilitando un tramo que forma parte de una megaobra que conecta y potencia a toda la provincia. El Corredor Vial Este no solo facilita el trabajo y la producción, también impulsa el turismo y brinda mayor seguridad a quienes circulan”, destacó Monguillot.

El ministro además puso en valor la tarea de Vialidad Provincial y el rol del Estado en la generación de infraestructura. “No nos alcanzan los días para inaugurar todo lo que se está haciendo en los 16 departamentos. Nos falta mucho, sí, pero seguimos avanzando, generando empleo y turismo en toda Catamarca”, señaló.

Por su parte, el intendente Franco Carletta agradeció la decisión política del Gobernador de invertir en el interior profundo. “Gracias a esa voluntad política y capacidad de gestión hoy tenemos una obra trascendental para nuestros pueblos, no solo para Icaño, sino también para San Antonio, Ancasti y toda la región. Este corredor nos permite estar en la agenda turística de Catamarca”, afirmó.

Carletta remarcó que la infraestructura vial atraerá más inversiones privadas, fortalecerá a las empresas locales y mejorará las oportunidades para los jóvenes de la zona.

Vialidad Provincial ya trabaja en la repavimentación del sector que va desde el Puente de Anquincila hasta el empalme con la Ruta Provincial N°13, en cercanías de El Portezuelo. Son más de 18 kilómetros que incluirán la reconstrucción completa de la carpeta asfáltica y una nueva base estructural, para concluir en su totalidad el Corredor Vial Este.

Del acto participaron también la diputada provincial María Argerich, el diputado Juan Carlos Ledesma y el senador departamental Pío Carletta, entre otras autoridades.

  • La presunta “melliza asesina” que jugó en San Lorenzo, irá a juicio imputada de matar a un amigo

    La presunta “melliza asesina” que jugó en San Lorenzo, irá a juicio imputada de matar a un amigo

    La exjugadora de las “Santitas de Boedo” estuvo prófuga durante ocho meses, acusada por el asesinato de su amigo Dylan Lionel Robledo en una fiesta clandestina ocurrida en septiembre de 2021. Luego de estos años de investigación, la causa finalmente avanzará a juicio oral, donde se determinará la responsabilidad de Acebey en el hecho que…

  • Estudiantes perdió 2-1 con Flamengo en el Maracaná por la ida de los cuartos de final de la Libertadores

    Estudiantes perdió 2-1 con Flamengo en el Maracaná por la ida de los cuartos de final de la Libertadores

    Estudiantes de La Plata perdió 2-1 con Flamengo en el mítico Estadio Maracaná. El encuentro, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. La serie quedó abierta y se definirá en una semana en La Plata. El elenco argentino comenzó perdiendo desde el vestuario ya que en la primera jugada del encuentro, el conjunto…

  • Murió el cantante Yaco Monti

    Murió el cantante Yaco Monti

    Este jueves por la tarde en Buenos Aires, tras batallar con una dura enfermedad, falleció Yaco Monti, el recordado cantante y actor nacido en Villa Mercedes, San Luis. Dueño de una voz melódica que supo emocionar a generaciones, se hizo conocido en los años 60 con canciones que transitaron desde la balada romántica hasta el…

  • Catamarca: inauguraron Ruta 2 en La Paz

    Catamarca: inauguraron Ruta 2 en La Paz

    Una nueva ruta fue oficialmente inaugurada por el Gobierno de Catamarca: se trata de la Ruta Provincial N°2, en el tramo que une San Antonio de La Paz con Icaño, una obra de 24 kilómetros que forma parte del Corredor Vial Este y se ejecutó íntegramente con fondos provinciales. El acto de inauguración oficial estuvo…

  • Luis Caputo: “Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda”

    Luis Caputo: “Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda”

    El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el Gobierno mantendrá firme la estrategia cambiaria acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y ratificó que el Banco Central intervendrá en el mercado hasta el límite de la banda establecida. “Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda, el programa se diseñó…

  • Catamarca: trasladan a la cárcel al imputado por robo en el domicilio de Dalla Lasta

    Catamarca: trasladan a la cárcel al imputado por robo en el domicilio de Dalla Lasta

    El juez de Control de Garantías N°4, Dr. Marcelo Sago, confirmó hoy la detención de Brian Saúl Juárez, sindicado como el autor del ilícito a la casa del exministro de Servicios Públicos, Guillermo Dalla Lasta. El fiscal de instrucción N°4, Ricardo Córdoba Andreatta, acumuló las causas que tiene imputado al sujeto. Según la acusación, el…