Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Catamarca: inauguraron el tramo La Calerita-Loma Larga

Este lunes el Gobierno de Catamarca inauguró una nueva obra de infraestructura vial en el territorio provincial. Con la presencia del gobernador Raúl Jalil; el intendente de Aconquija, Cristian Gutiérrez, y el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot, quedó inaugurado un nuevo tramo de la obra de Ruta Provincial N°1.

El tramo inaugurado comprende la sección 2 de la obra general de pavimentación de Ruta 1, y abarca 5 kilómetros desde La Calerita hasta Loma Larga. La pavimentación de la sección 2 se suma a los 23 kilómetros realizados entre Aconquija-Estancia Los Narváez y los 8 km de la zona urbana en Singuil. Además, se debe recordar que se construyeron dos puentes como parte integral de esta obra: uno en Singuil y otro en el acceso a Aconquija.

En el último tramo Loma Larga-Las Chacritas, de 9 km de longitud, se concluyó con la ejecución de las excavaciones y conformación de terraplenes, conjuntamente con las obras de artes. Actualmente, se está ejecutando la conformación de la base granular, con un avance del 80% y se prevé la finalización de esta en enero del 2026.

Inicialmente, esta obra contaba con financiamiento nacional, pero desde el cambio de gestión en 2023, el Gobierno de Catamarca se hizo cargo de la obra que permitirá a los habitantes de Aconquija una conexión fluida, ágil y segura con Ambato y el Valle Central de la provincia.

El ministro Fernando Monguillot destacó el trabajo que se viene realizando en materia de infraestructura vial. “Tenemos un Gobernador que está transformando Catamarca. La gestión de gobierno ya lleva asfaltados más de 700 kilómetros en todo el territorio de la provincia, lo que marca la visión de Raúl de unir y conectar todos nuestros pueblos para brindarles más posibilidades en producción, trabajo y turismo”, afirmó.

La vecina Sonia Herrera contó las sensaciones que les genera a todos los habitantes de los pueblos que atraviesa la Ruta 1 ver el camino asfaltado. “Durante generaciones muchos de nuestros pueblos no pudieron unirse por la falta de conectividad. Ver la ruta asfaltada para nosotros es mucho más que una obra, es esperanza y un sueño cumplido para todas nuestras familias”.

Por último, el intendente Cristian Gutiérrez recordó: “cuando Raúl asumió como gobernador nos preguntó cuál era la obra importante para Aconquija, y en aquel entonces no dudamos en decir la Ruta 1. Hoy nos falta muy poquito para ver toda la ruta pavimentada, por eso quiero reconocer el trabajo de nuestro gobernador no tan solo en Aconquija y Andalgalá, sino en toda la provincia”.También participaron del acto el senador departamental, Horacio Gutiérrez; los intendentes de Los Varela, Patricio Villafañez; de La Puerta, Osvaldo Gómez; las diputadas María Argerich y Paola Fedeli; el ministro de Minería, Marcelo Murua; el director de Vialidad Provincial, Fernando Castillo, entre otras autoridades

  • Catamarca: inauguraron el tramo La Calerita-Loma Larga

    Catamarca: inauguraron el tramo La Calerita-Loma Larga

    Este lunes el Gobierno de Catamarca inauguró una nueva obra de infraestructura vial en el territorio provincial. Con la presencia del gobernador Raúl Jalil; el intendente de Aconquija, Cristian Gutiérrez, y el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot, quedó inaugurado un nuevo tramo de la obra de Ruta Provincial N°1. El tramo inaugurado…

  • El Gobierno de Catamarca avanza con la entrega de viviendas: 150 familias recibieron su hogar y mejoramientos habitacionales

    El Gobierno de Catamarca avanza con la entrega de viviendas: 150 familias recibieron su hogar y mejoramientos habitacionales

    Más familias catamarqueñas acceden a su techo propio. El gobernador Raúl Jalil, junto al ministro de Vivienda y Urbanización, Fidel Sáenz, y el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot, encabezó en la Capital una nueva entrega de viviendas que benefició a 150 familias catamarqueñas, en el marco del Plan Integral de Vivienda. La…

  • Volcó un camión que transportaba carne y la policía a los tiros impidió un saqueo

    Volcó un camión que transportaba carne y la policía a los tiros impidió un saqueo

    Un camión que transportaba carne volcó este lunes cerca del mediodía en la lateral del Acceso Este, a la altura de Cañadita Alegre, en Guaymallén, Mendoza. El siniestro provocó un importante caos vehicular y generó preocupación entre los automovilistas que circulaban por la zona. Una gran cantidad de efectivos policiales y de Bomberos se encuentran desplegados en la zona, trabajando para…

  • Catamarca: detienen a un joven delincuente y recuperan elementos robados

    Catamarca: detienen a un joven delincuente y recuperan elementos robados

    Conforme a una denuncia penal radicada en la Unidad Judicial N° 7, por un joven de 19 años de edad, quien expresó que una persona del sexo masculino lo habría amenazado con un arma blanca tanto a él, como a su hermano, luego de tareas de su especialidad, personal de la División Investigaciones de la Policía…

  • Putin amenazó a Occidente con responder si cree que Rusia está bajo riesgo: “No será con palabras, sino con medidas militares”

    Putin amenazó a Occidente con responder si cree que Rusia está bajo riesgo: “No será con palabras, sino con medidas militares”

    El presidente ruso, Vladímir Putin, sugirió que podría prolongar por un año el último tratado de desarme nuclear aún vigente con Estados Unidos, que expira en febrero de 2026, pero advirtió que Rusia está dispuesta a responder a cualquier amenaza estratégica “no con palabras, sino con medidas técnico-militares”. En una reunión televisada de su Consejo de Seguridad, Putin condicionó la…

  • Catamarca: taller de Escritura Creativa en la Biblioteca Julio Herrera

    Catamarca: taller de Escritura Creativa en la Biblioteca Julio Herrera

    La Biblioteca Provincial Dr. Julio Herrera (San Martín 429) será escenario de un taller de escritura creativa, que se dictará este jueves 25 de septiembre de 18 a 20 hs. “Escribir es abrir una ventana al funcionamiento de la mente humana”, señala María Sol Licari, quien coordinará la actividad. Además de impartir talleres, Sol comparte…

Anuncio
Anuncio
Anuncio