Catamarca: inauguraron el Instituto Municipal de Emprendedores

Desde el municipio capitalino describieron el lugar como un espacio pensado para quienes transforman sus ideas en oportunidades y son motor de empleo, creatividad y futuro. Con más formación, acompañamiento, comercialización y financiamiento, apostando a quienes hacen de sus proyectos trabajo y de su trabajo oportunidades.

El organismo busca fortalecer el ecosistema emprendedor en la Capital. El objetivo es brindar, además de capacitación y acompañamiento técnico, financiamiento mediante créditos de la Caja de Crédito Municipal, con tasas muy bajas y requisitos accesibles para movilizar el empleo y la economía local.

Leandro Quiroga Barros, titular del IME, confirmó que desde hoy se receptan las solicitudes de préstamos y se asesora a los interesados por lo que invitó a los emprendedores a acercarse al edificio ubicado en Rojas y Rivadavia para obtener más información.