Catamarca: inauguraron el Centro de Desarrollo Infantil en Los Altos

Con una intensa agenda en el departamento Santa Rosa, el gobernador Raúl Jalil, acompañado por parte de su gabinete, visitó Los Altos para inaugurar importantes obras que fortalecen la calidad de vida de la comunidad. Entre las actividades más destacadas, se inauguró el Centro de Desarrollo Infantil (CDI), junto al ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot, la senadora nacional Lucía Corpacci y el intendente Raúl Barot.

El CDI forma parte del Programa Nacional Red de Infraestructura del Cuidado y busca consolidar la atención integral de la primera infancia. El edificio, con capacidad para 48 niños y niñas de entre 45 días y 4 años, cuenta con varias salas, cocina, oficinas, sanitarios y patios, integrando la infraestructura con el entorno natural y preservando los árboles existentes. La construcción, llevada adelante por el Ministerio de Hacienda y Obras Públicas, incluye fundaciones de hormigón, columnas metálicas y muros de ladrillo, destacando el compromiso del gobierno provincial con el desarrollo integral de los niños y la ampliación de la infraestructura educativa.

El intendente Raúl Barot destacó el respaldo del gobernador y repasó las obras que transformaron Los Altos en los últimos años. “Tenemos un Gobernador que se preocupa y se ocupa plenamente de la educación, de la contención y de estar siempre al lado de los más vulnerables”, aseguró. Barot enfatizó que la habilitación del CDI responde a una decisión política que prioriza la infancia y criticó la falta de apoyo del gobierno nacional, que obligó a los gobernadores a asumir la totalidad del financiamiento educativo.

En materia de salud, Barot celebró la refacción del hospital de Los Altos y de las postas sanitarias, así como la llegada de nuevos médicos. “Estas gestiones muestran que hay un gobierno provincial y municipal que piensa en la educación y la salud pública”, agregó.

Ana Rosa Guerrero, abuela de uno de los alumnos, expresó su emoción: “Quiero agradecer públicamente al intendente y al gobernador por esta hermosa obra pensada para la niñez. Esto fortalecerá el crecimiento de los niños y es algo que estábamos esperando con muchas ganas”.

Tras el corte de cintas, las autoridades descubrieron una placa conmemorativa y recorrieron las flamantes instalaciones del CDI. La inauguración contó también con la presencia de la ministra de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, Verónica Soria, los diputados nacionales Sebastián Noblega y Dante López Rodríguez, y la diputada provincial María Argerich, entre otras autoridades.