Catamarca: inauguran remodelaciones del mini hospital de Balcozna y anuncian ampliaciones de servicios médicos

La ministra de Salud de la provincia, Johana Carrizo, junto al intendente de Paclín, Eduardo Menecier, inauguró la remodelación y mejora edilicia del mini hospital de Balcozna.

Se realizó una renovación completa de la infraestructura, que incluyó mampostería, pintura e instalaciones eléctricas, que mejoran la calidad de atención y acercan el sistema de salud pública a cada ciudadano.

El Intendente agradeció a las autoridades de Salud y expresó su alegría por “este espacio, que es central en la salud de la localidad de Balcozna, un lugar que, en invierno somos pocos, pero en verano nos multiplicamos”.

Además, hizo hincapié en que “vamos a sumar recurso humano con un nuevo médico y trabajar para ampliar servicios a futuro. Por su parte, la Ministra de Salud agradeció al Municipio “porque no siempre se puede trabajar en forma articulada. Como equipo sanitario aquí encontramos siempre una respuesta, un acompañamiento para avanzar en el sistema de salud”.

“Las refacciones de este hospital eran muy necesarias, porque todo el recurso humano sanitario requiere de un ambiente amigable, confortable, en buenas condiciones, para poder desempeñarse, ya que eso también hace a la mejor atención. Esto trae aparejado más recurso humano, que es una falencia que tenemos en todos lados, pero trabajamos diariamente para eso”, remarcó Carrizo.