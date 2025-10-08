Catamarca: imputaron por tentativa de homicidio al joven de 20 años que apuñaló a otro de 22 en Bañado de Ovanta

El fiscal de instrucción N°2, Laureano Palacios, indagó a Julio Leonel Sosa (20), imputado por el delito de “homicidio simple en grado de tentativa”, por un hecho ocurrido el pasado 5 de octubre a las 6.00 en la localidad de Bañado de Ovanta, Departamento Santa Rosa, en el que resultó herido Brahian Máximo Brandan (22), quien permanece internado.

Sosa primero agredió a Brandan con un puntapié, lo que desató una pelea entre ambos, pero luego se retiró del lugar y regresó con un cuchillo de aproximadamente 25 cm de largo, con intención de causarle la muerte a su adversario.

Sosa le asestó una puñalada en el abdomen a Brandán, quien recibió ayuda inmediata de un amigo y transeúntes, y fue trasladado de urgencia al Hospital Zonal y luego al Hospital San Juan Bautista.

Brandan presentaba una herida penetrante en el “hipocondrio izquierdo con salida de epiplón, sin lesión de órganos vitales”. Las lesiones fueron calificadas como graves. El atacante quedó formalmente imputado por el delito de homicidio simple en grado de tentativa en calidad de autor. En la audiencia decidió declarar por el hecho representado por un abogado particular. Finalizada la misma el fiscal solicitó la planilla de antecedentes para avanzar en el proceso.