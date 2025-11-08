Catamarca: imputaron al hombre acusado de incendiar la vivienda de su ex en Tinogasta

El fiscal de instrucción de la Quinta Circunscripción Judicial con asiento en Tinogasta, Germán Quinteros, imputó e indagó a un hombre señalado por haber incendiado una vivienda en la que se encontraba su expareja, a quien también habría amenazado.

El hecho que motivó su detención ocurrió el 4 de noviembre pasado. Con base en las pruebas reunidas, el fiscal Quinteros le imputó los delitos de “Estrago doloso” y “Amenazas simples”.

Durante la audiencia de imputación e indagatoria, el acusado prestó declaración y fue asistido por la defensora oficial María Eugenia González.

Según la investigación, el 4 de noviembre de 2025, alrededor de las 20:40, el imputado se presentó en una vivienda de propiedad de Teresa Mamani, la cual estaba al cuidado de su hermana, y prendió fuego al inmueble,

provocando la destrucción total del techo y de varios bienes muebles, entre ellos, una heladera, una cama, una cocina y sillas. El incendio representó un riesgo para las viviendas cercanas y la integridad física y patrimonial de los vecinos.

Asimismo, ese mismo día, entre las 20:00 y las 21:00, el acusado habría enviado mensajes amenazantes a su expareja a través de WhatsApp, advirtiéndole que quemaría la casa. El tenor de esos mensajes,

en un contexto de violencia de género, afectó la estabilidad emocional de la víctima, generándole temor y amedrentamiento.