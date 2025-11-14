Catamarca: imputaron a una madre por abandono de sus hijas y a su pareja por abuso sexual

El fiscal de Instrucción N°3, Jorge Palacios, subrogando a la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género, dispuso la imputación de una mujer por el delito de abandono de persona respecto de sus tres hijos menores, y de la pareja de ésta —padre biológico de una de las niñas— por un hecho de abuso sexual cometido en perjuicio de una de las niñas de 7 años.

La intervención se inició el año pasado tras el informe elevado por personal de la Comisaría Tercera, quienes constataron que tres niñas de seis meses, dos y siete años —una de ellas hija de ambos imputados— se encontraban solas en una vivienda del sur de la ciudad, encerradas con cadena y candado, y en condiciones de evidente abandono. Para ingresar al lugar, el personal policial debió romper el candado, observando además condiciones habitacionales precarias e insalubres. Las menores fueron inmediatamente puestas bajo resguardo del Sistema de Protección quienes también actuaron en el procedimiento.

Durante el desarrollo del proceso, y una vez reunidos el informe del Protocolo de Abuso Sexual, el informe socioambiental, diversas testimoniales y la Cámara Gesell practicada el mes pasado a la niña mayor —que no pudo realizarse inicialmente debido a su estado de vulnerabilidad— se estableció que la menor había sido víctima de tocamientos por parte de la pareja de su madre.

Con base en estos elementos, el fiscal imputó a la mujer por abandono de persona en calidad de autora, y al hombre por el hecho de abuso. Según permitieron establecer las pruebas reunidas, el abuso ocurrió en junio de 2024 y emergió durante las asistencias psicológicas brindadas a la niña, quedando luego corroborado en la declaración en Cámara Gesell.

En cuanto a la situación actual de las niñas, solo una de ellas es hija biológica del imputado. Esta niña permanece al cuidado de la familia del hombre, sin mantener vínculo con él. Las otras dos se encuentran bajo cuidado de sus respectivos progenitores, quienes previamente tenían restringido el contacto por decisión de la madre.

Las tres continúan bajo seguimiento permanente del Sistema de Protección. Uno de los profesionales de ese organismo, que intervino en el rescate, fue quien formalizó la denuncia penal. Ambos fueron indagados hoy. La mujer por el delito de “abandono de persona en calidad de autora” y el hombre por “abuso sexual simple, doblemente agravado por la edad de la víctima y por la guarda en calidad de autor”. Ninguno declaró y fueron representados por abogados particulares.