Catamarca: imputaron a Diego Matías De Cicco, un detenido récord de la Comisaría 9na.

A través de esta página de Radio TV Valle Viejo, advertimos desde el año pasado las características de un joven delincuente por sus reiteradas “caídas” en la Comisaría Novena, donde cometía sus andanzas de manera reiterada, con aprehensiones por los delitos más variados, a razón de una o más veces por mes, y en ocasiones por semana.

Cuando reparamos en que su particular apellido se repetía en las crónicas policiales, señalamos con sorpresa que se trataba de un evidente caso de “puerta giratoria”, y realizamos recopilaciones de los hechos que lo habían tenido como protagonista. Pero aún su apellido pasaba desapercibido para muchos.

Hasta que, en los últimos meses, a nuestras publicaciones su sumaron los informes radiales de nuestra emisora, y el propio jefe de la Comisaría 9na. brindó su testimonio, detallando las características de este malviviente, que había hecho de esa dependencia su “segundo hogar” de paso.

Pero este miércoles 27 de agosto, la fiscal de Instrucción N°1 del Distrito Sur, Yesica Miranda, imputó e indagó a Diego Matías De Cicco (24), señalado en distintos ilícitos ocurridos solamente entre el 5 y el 25 de agosto.

El joven fue arrestado el 25 de agosto por efectivos de la Comisaría Novena, luego de ser sindicado como autor de un hecho ilícito cometido en el interior de su vivienda. Asimismo, los días 5 y 10 de agosto, fue sorprendido en poder de elementos cuya legítima propiedad y procedencia no pudo acreditar.

En paralelo, se lo investiga por una denuncia en la que una mujer lo señaló como autor de amenazas, manifestando que el imputado le dijo que atentaría contra su vida una vez que recuperara la libertad.

Con base en los elementos de prueba reunidos, la fiscal le atribuyó los delitos de “encubrimiento agravado con ánimo de lucro” (dos hechos) y “amenazas”. Durante la declaración indagatoria, el acusado estuvo asistido por el defensor oficial N°5, Mariano Guillamondegui. Luego de la audiencia, la fiscal solicitó la planilla de antecedentes penales para avanzar con el proceso. Aseguran que De Cicco, en lo que va del año, fue apresado en 30 ocasiones por efectivos policiales por distintos delitos.

El pasado 25 de abril, en esta página titulábamos: “De Cicco: un delincuente de Catamarca que en ocho meses fue atrapado unas diez veces cometiendo delitos, y siempre lo sueltan”.

La recopilación de los delitos de De Cicco que publicamos en abril de 2025:

En los últimos meses del año pasado, y los primeros cuatro de este 2025, un apellido se repitió en los informes policiales de Catamarca: De Cicco. Si bien en los partes oficiales publican solamente los apellidos de los delincuentes, sin sus nombres, también los acompañan con la difusión de la edad, lo que permite deducir que se trata de la misma persona. Y otro detalle: la foto, aunque siempre exhibe al aprehendido de espaldas, se lo puede reconocer con facilidad.

Lo sorprendente, es la cantidad de veces que este joven de apellido De Cicco fue atrapado delinquiendo, y con la asiduidad que vuelve a hacerlo, dejando en claro que su paso por los calabozos pueden ser de pocos días u horas, hasta volver a las andadas. Por poner solo un ejemplo, el 17 de octubre del 2024, fue capturado por la Policía luego de haber robado una moto, y el 21 del mismo mes, solo cuatro días después, volvió a aparecer en los partes policiales cuando lo atraparon luego de haber sustraído un teléfono celular. Es decir que, cuando se habla de la “puerta giratoria” de la Justicia, este puede ser un buen ejemplo. Del mismo modo que otorga la razón a los efectivos policiales que afirman estar “cansados” de atrapar a siempre a los mismos delincuentes, para verlos a las pocas horas de nuevo en libertad y volviendo a delinquir. “Se nos ríen en la cara”, suelen afirmar algunos de estos uniformados.

Llamativamente, no se trata de un menor de edad, que cuenta con la “ventaja” que la ley le otorga para ser inimputable. Todos los delitos mencionados, que se encuentran oficialmente registrados en los últimos casi ocho meses, fueron cometidos teniendo el joven De Cicco 24 años de edad. Una fuente policial confió a este medio, que si investigamos en los archivos de los últimos cuatro o cinco años, nos sorprenderíamos aún más de la cantidad de “caídas” que esta misma persona cuenta desde que tenía 20.

En septiembre pasado rompió un portón y amenazó a un hombre; en octubre robó una moto, y en otro hecho sustrajo un celular; en noviembre de 2024 arrebató un celular; en noviembre intentó cometer un robo domiciliario, y días después fue aprehendido cuando ingresó a un auto ajeno; en febrero lo detuvieron cuando llevaba escondida entre sus prendas una cámara de seguridad; el 17 de abril de este 2025 volvieron a aprenderlo por el robo de una garrafa; cinco días después le secuestraron una bicicleta.

A continuación, algunos reportes obtenidos de los partes policiales publicados desde septiembre del año pasado, hasta estos días de abril de 2025, sin que signifique que se trata de la totalidad:

Policías aprehendieron a un joven y secuestraron una bicicleta 22 04 2025

Hoy, a las 16:15, mientras numerarios de la Seccional Novena realizaban recorridos preventivos por la manzana “L” del barrio Santa Marta, aprehendieron a un joven de apellido De Cicco (24), quien habría sido sorprendido llevando una bicicleta SLP, rodado N° 29, y al notar la presencia de la unidad móvil intentó darse a la fuga, no logrando su cometido.

Es dable hacer mención, que esta persona no pudo acreditar la legitima propiedad y procedencia de la bici, que quedó en calidad de secuestro, tomando conocimiento de lo sucedido la Fiscalía de Instrucción del Distrito Sur.

Policías aprehendieron a un joven y recuperaron una garrafa de gas 17 04 2025

Hoy, a las 10:30, en el playón del barrio San Antonio Sur, efectivos de la Comisaría Novena divisaron a un sujeto, quien al percatarse de la presencia policial se habría despojado de una garrafa de gas de 10 Kg., que quedó en calidad de secuestro, para luego darse a la fuga.

Rápidamente, los policías iniciaron una persecución que finalizó en la esquina de las calles Gdor. Valentín Aramburu y Rafael Jijena Sánchez, con la aprehensión del joven de apellido De Cicco (24), quien fue trasladado a la seccional a disposición de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Sur.

Luego, el personal interviniente logró establecer que lo incautado sería producto de un ilícito perpetrado días atrás, en el que resultó como damnificada una mujer mayor de edad, en virtud de lo cual fue puesto a disposición de la Justicia interviniente.

(Sin foto)

Aprehenden a un joven y recuperan una cámara de seguridad sustraída de una vivienda del Sector Sur de la Capital 04 02 2025

Anoche, a las 20:30, mientras personal de calle del Distrito Sur, conjuntamente con sus pares de la Comisaría Novena, realizaba recorridos preventivos por la calle Domingo Iturralde, entre Rafael Jijena Sánchez y Ricardo Rojas, procedió a la aprehensión de un joven de apellido De Cicco (24), quien habría sido sorprendido infraganti llevando oculta entre sus prendas de vestir una (01) cámara de vigilancia, de color blanco.

Luego, los policías lograron determinar que el elemento habría sido sustraído de un domicilio ubicado en el Barrio Luis Franco, propiedad de un hombre mayor de edad, a quien se lo invitó a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N°9, mientras que el aprehendido fue alojado en la Seccional a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno.

(Sin foto)

Sorprenden a joven dentro de un auto con aparentes intenciones de cometer un ilícito 20 12 2024

En la tarde de hoy, a las 16:00, mientras motoristas del COEM-KAPPA realizaban recorridos preventivos por la calle José Martí entre Juana de Ibarbourou y avenida Manuel Navarro y se entrevistaron con un hombre de 49 años de edad, quien adujo que habría sorprendido a una persona del sexo masculino en el interior de su automóvil Fiat Idea, de color gris con aparentes intenciones de cometer un ilícito y al percatarse de su presencia, intentó darse a la fuga, no logrando su cometido.

Por el hecho, los uniformados procedieron a la aprehensión del presunto autor, un joven de 24 años de edad, de apellido De Cicco, quien fue trasladado a la Comisaría Novena que por jurisdicción corresponde a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, en tanto que se invitó al damnificado a radicar la denuncia penal correspondiente en el Precinto Judicial N°9.

Sospechado de intentar cometer un ilícito fue aprehendido 05 12 2024

En la madrugada de hoy, a las 03:20, mientras personal de la Comisaría Novena realizaba recorridos preventivos por la manzana “P” del barrio San Antonio Sur, aprehendió a un sujeto de apellido De Cicco (24) quien habría sido sorprendido cuando intentaba ingresar a una vivienda, propiedad de una mujer de 47 años de edad, con aparentes intenciones de cometer un ilícito.

La damnificada fue invitada a radicar la denuncia penal en el Precinto Judicial N° 9, en tanto que el aprehendido quedó alojado en la dependencia policial a disposición de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Sur.

APREHENDEN A UN ARREBATADOR Y RECUPERAN UN TELEFONO 13 11 2024

Hoy, a las 10:50, luego de tomar conocimiento de un arrebato perpetrado en el Complejo Habitacional Valle Chico, numerarios de la Comisaría Novena llevaron a cabo recorridos y en la esquina de las calles Juan Dávalos y José Brizuela, aprehendieron al presunto autor de apellido De Cicco (24), quien contaba con las características recabadas, como así también recuperaron un teléfono celular Motorola E20, que estaba entre las pertenencias de esta persona

Finalmente, el joven quedó alojado en la seccional a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, desde donde se indicaron las medidas a cumplimentar.

Personal policial recuperó un teléfono celular sustraído y aprehendió al presunto autor 21 10 2024

Hoy, a las 11:00, por requerimiento del SAE-911, efectivos de la Seccional Novena, en colaboración de sus pares de la Comisaría Décima, llegaron hasta la calle Jorge Luis Borges, inmediaciones al puente del barrio CGT, y se entrevistaron con un hombre de 69 años de edad, quien manifestó que, momentos antes, mientras se encontraba trabajando en su taller, un sujeto le habría sustraído un teléfono celular marca Motorola, para luego darse a la fuga, en virtud de lo cual se lo invitó a denunciar el hecho en el Precinto Judicial N° 2.

Rápidamente y con las características brindadas, los uniformados realizaron recorridos por la zona y en la intersección de la calle mencionada y pasaje Oviedo, del barrio Santa Marta, aprehendieron al presunto autor de apellido Cicco (24), a quien le encontraron entre sus pertenencias el aparato de comunicación, que fue recuperado y quedó en calidad de secuestro.

Finalmente, el joven fue trasladado y alojado en la dependencia policial a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur.

Aprehenden a un joven por robo de moto 17 10 2024

En la noche de ayer, a las 23:30, por requerimiento del SAE 911, personal de la Comisaría Novena se hizo presente en la esquina de las calle Domingo Bravo y Jorge Alemán, donde aprehendió a un joven de apellido Cicco (24), quien fue sindicado por un hombre de 43 años, como el presunto autor de haberle sustraído una motocicleta Corven 150 cc..

Tras averiguaciones practicadas, los uniformados llegaron hasta un domicilio ubicado en el barrio 50 viviendas Sur, y lograron recuperar el rodado mencionado, que quedó en calidad de secuestro, por lo que finalmente fue trasladado y alojado en la Seccional a disposición de Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, mientras que se invitó al damnificado a denunciar el hecho en el Precinto Judicial N° 9.

En el Sur de la Capital aprehendieron a un joven 23 09 2024

A las 18:35 de la tarde de hoy, por requerimiento del SAE-911, personal de la Seccional Novena se constituyó en la segunda etapa del barrio Acuña Isi, donde se entrevistó con un hombre de 69 años, quien adujo que una persona del sexo masculino habría provocado daños en un portón de su propiedad, como así también lo amenazó verbalmente, para luego darse a la fuga.

Rápidamente, los numerarios realizaron recorridos y a los pocos metros, aprehendieron a un joven de apellido De Cicco (24), quien sería el presunto autor del hecho, en virtud de lo cual quedó alojado en la dependencia policial a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito del Sur, en tanto que se invitó al damnificado a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 9.

RECUPERAN VARIOS ELEMENTOS ROBADOS Y ARRESTAN A TRES PERSONAS EN EL SUR DE LA CAPITAL 29 05 2021

Conforme una denuncia penal radicada en la Unidad Judicial N° 2, por un hombre de 47 años de edad, quien manifestó que personas desconocidas habrían ingresado a una fabrica ubicada en el Parque Industrial El Pantanillo y le sustrajeron varios elementos, tras una ardua tarea investigativa, personal de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia bajo las directivas del Juzgado de Control de Garantías N° 4, a cargo del Dr. Marcelo Hadel Sago materializó cinco allanamientos en domicilios ubicados en la Manzana “B”y “H”del barrio San Antonio Sur y en la Manzana “U1”“R”y “S” del barrio Santa Marta.

En el lugar, los investigadores lograron recuperar tres (03) taladros, dos (02) amoladoras, una (01) pinza, una (01) llave de impacto, una (01) caja de herramientas, un (01) monitor marca Philips, una (01) prensa de mano y una (01) batería, que quedaron en calidad de secuestro.

Al finalizar la medida judicial, los Policías procedieron al arresto de tres personas del sexo masculino de apellidos De Cicco, Herrera, Bazán, mayores de edad, quienes fueron trasladados y alojados en la dependencia policial a disposición de la Justicia Interviniente.



