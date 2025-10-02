Catamarca: imputan a un hombre por robo e incendio intencional de un depósito

La fiscal de la Sexta Circunscripción Judicial con asiento en Recreo, Jorgelina Sobh, imputó e indagó a un hombre por un hecho de robo e incendio intencional ocurrido en un depósito de mercadería.

Posteriormente, solicitó la audiencia de control de detención, que se llevará a cabo mañana. El imputado fue identificado como Lautaro Gonzalo Daniel Toledo, quien quedó imputado los delitos de “Robo calificado por escalamiento en calidad de autor” (Hecho Nominado Primero) y “Daños en calidad de autor” (Hecho Nominado Segundo), en concurso real.

El pasado 23 de septiembre, en horas previas a las 16:40, Toledo ingresó con fines furtivos al inmueble ubicado en calle Fray Mamerto Esquiú esquina Cano, del barrio Pedro Cano de la ciudad de Recreo, propiedad del denunciante y utilizado como depósito de mercadería. Para ello escaló una tapia medianera de aproximadamente 2,20 metros de altura, accedió al patio trasero y, tras romper un barrote de una ventana, logrando ingresar al lugar.

Allí se apoderó de una bicicleta rodado 29, anafes y termotanques cuya cantidad no pudo precisarse con exactitud. Acto seguido, antes de retirarse del lugar, prendió fuego en el interior del inmueble, lo que provocó la destrucción total del depósito y de toda la mercadería que se encontraba en su interior.