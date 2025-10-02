Radio TV Valle Viejo
Catamarca: imputan a un hombre por robo e incendio intencional de un depósito

La fiscal de la Sexta Circunscripción Judicial con asiento en Recreo, Jorgelina Sobh, imputó e indagó a un hombre por un hecho de robo e incendio intencional ocurrido en un depósito de mercadería.

Posteriormente, solicitó la audiencia de control de detención, que se llevará a cabo mañana. El imputado fue identificado como Lautaro Gonzalo Daniel Toledo, quien quedó imputado los delitos de “Robo calificado por escalamiento en calidad de autor” (Hecho Nominado Primero) y “Daños en calidad de autor” (Hecho Nominado Segundo), en concurso real.

El pasado 23 de septiembre, en horas previas a las 16:40, Toledo ingresó con fines furtivos al inmueble ubicado en calle Fray Mamerto Esquiú esquina Cano, del barrio Pedro Cano de la ciudad de Recreo, propiedad del denunciante y utilizado como depósito de mercadería. Para ello escaló una tapia medianera de aproximadamente 2,20 metros de altura, accedió al patio trasero y, tras romper un barrote de una ventana, logrando ingresar al lugar.

Allí se apoderó de una bicicleta rodado 29, anafes y termotanques cuya cantidad no pudo precisarse con exactitud. Acto seguido, antes de retirarse del lugar, prendió fuego en el interior del inmueble, lo que provocó la destrucción total del depósito y de toda la mercadería que se encontraba en su interior.

    Axel Kicillof visitó a Cristina Kirchner en su prisión

Finalmente, luego de más de 100 días de detención y tras los reclamos del kirchnerismo duro, Axel Kicillof visitó a Cristina Kirchner en su departamento de San José 1111, donde la ex presidenta cumple con la prisión domiciliaria. El encuentro ocurrió este miércoles durante una hora y media y fue considerado, por fuentes de ambos lados, como "bueno" y "constructivo".

    Catamarca: trasladan a tres hombres al Servicio Penitenciario Provincial

Durante la mañana y tarde de hoy, bajo las directivas de los Juzgados de Control de Garantías N° 4 y de la Segunda Circunscripción de Andalgalá, con conocimiento e intervención de la Fiscalía de esa jurisdicción y de Sexta Nominación de la Capital, numerarios de la Unidad de Traslado y Custodia de la Policía de la

    Catamarca: imputan a un hombre por robo e incendio intencional de un depósito

La fiscal de la Sexta Circunscripción Judicial con asiento en Recreo, Jorgelina Sobh, imputó e indagó a un hombre por un hecho de robo e incendio intencional ocurrido en un depósito de mercadería. Posteriormente, solicitó la audiencia de control de detención, que se llevará a cabo mañana. El imputado fue identificado como Lautaro Gonzalo Daniel

