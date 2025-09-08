Radio TV Valle Viejo
Catamarca: impugnaron la candidatura a diputado provincial de Juan Pablo Sánchez

El abogado Oscar Romero interpuso hoy ante el Juzgado Electoral Provincial la impugnación de la candidatura a diputado provincial en primer término por Fuerza Patria de Juan Pablo Sánchez.

La presentación del letrado, apoderado de Ricardo Córdoba, obedece a que Sánchez, que está denunciado por los delitos de asociación ilícita y estafa, carecería de “idoneidad y probidad necesarias para el ejercicio de la función pública, conforme surge de los antecedentes de su gestión anterior como intendente” de Santa María.

La denuncia surge por presuntas irregularidades administrativas y denuncias vinculadas a la utilización indebida de fondos públicos” destinados a la construcción de la terminal de ómnibus en la ciudad de Santa María, donde era intendente.

