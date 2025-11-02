Catamarca: importante hallazgo arqueológico en Choya, Andalgalá

Durante un proceso natural de erosión en un canal de riego construido hace algunos años, salió a la superficie una urna funeraria infantil perteneciente al Período Tardío (entre los años 1000 y 1471 d.C.), en el distrito Choya, Andalgalá.

El pasado jueves se realizó el rescate arqueológico de la pieza, elaborada en cerámica, que se encontraba parcialmente expuesta y en su interior conservaba los restos óseos de un infante recién nacido. Lo más destacado del hallazgo es la presencia de un puco también de cerámica, colocado boca abajo dentro de la urna, cumpliendo una clara función de resguardo y protección del pequeño.

El buen estado de conservación y la disposición de los elementos aportan información valiosa sobre las antiguas prácticas funerarias infantiles de la región. Además, esta urna se suma a una serie de nuevos hallazgos registrados en Andalgalá, que evidencian la presencia de un estilo propio de urnas funerarias, aún en estudio, caracterizado por rasgos y técnicas particulares que no se repiten en otras zonas.

Este hallazgo constituye un importante testimonio de nuestras raíces y refuerza la necesidad de proteger y preservar el patrimonio arqueológico y cultural de Andalgalá.