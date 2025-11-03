Catamarca: importante despliegue técnico en el Dique Sumampa para reducir fuga en el sistema de descarga

Aguas de Catamarca, dependiente del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, llevó adelante una intervención técnica de alta complejidad en el Dique Sumampa, ubicado en el departamento Paclín, con el objetivo de reducir una fuga detectada en la cañería de descarga de 600 mm, infraestructura clave para el sistema hídrico de la región.

El operativo se ejecutó el pasado viernes y contó con la participación de diversas áreas técnicas de la empresa —Gerencia de Riego y Recursos Hídricos, Explotación, Interior, Herrería y Servicios Generales— junto a la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia, el Grupo de Buzos de la Policía de Catamarca y la Intendencia de Riego de Los Altos.

La maniobra consistió en la instalación de una lona especial mediante un sistema de aparejo para disminuir el ingreso de agua hacia la zona de la fuga, ubicada a 9 metros de profundidad, sobre la torreta de descarga. Posteriormente, en un espacio confinado dentro de la estructura, se colocó una abrazadera de acero inoxidable con cincha, logrando una reducción del 98% del caudal perdido.

El objetivo central de la intervención fue controlar y minimizar la fuga detectada, permitiendo además una inspección exhaustiva del estado material de la cañería-chimenea de descarga. Es importante destacar que esta descarga no solo abastece al sistema de riego, sino que forma parte esencial del funcionamiento hídrico general de la infraestructura, por lo que la fuga implicaba una pérdida significativa del recurso en toda la zona.

Gracias a esta importante acción se logró minimizar el derroche de agua y garantizar futuras evaluaciones técnicas para una intervención definitiva y sustentable en este sistema construido en la década del ’60, que provee agua de riego y cumple funciones claves en la regulación hídrica del este catamarqueño.

Aguas de Catamarca y el MAEMA continúan trabajando de manera coordinada con los organismos provinciales para fortalecer la infraestructura hídrica en toda la provincia y asegurar el aprovechamiento responsable del recurso.