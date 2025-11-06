Catamarca: importante convenio entre la Municipalidad de Antofagasta de la Sierra y la UNCA

Se firmó un importante convenio de cooperación entre la Municipalidad de Antofagasta de la Sierra y la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), con el objetivo de promover la formación y capacitación de los jóvenes antofagasteños, fortaleciendo los saberes locales y generando nuevas oportunidades académicas en la región.

Este acuerdo busca acercar la universidad a los jóvenes recientemente egresados del nivel secundario, facilitando el acceso a carreras de pregrado y grado, y promoviendo la continuidad educativa sin necesidad de alejarse de su lugar de origen.

Desde el inicio de la gestión, el municipio ha apostado firmemente al desarrollo de la juventud antofagasteña, convencido de que serán ellos quienes, en un futuro cercano, asuman el liderazgo y desarrollo del departamento. En este sentido, la formación académica y técnica se convierte en un eje central para el crecimiento sostenible de la comunidad.

Participaron de la firma del convenio el rector de la UNCA, Ing. Oscar Arellano, los decanos Alfredo Lazarte (Facultad de Ciencias Económicas y de Administración) y Eduardo De la Orden (Facultad de Ciencias Agrarias), junto al secretario de Extensión Universitaria, Adolfo Agüero, y el intendente Mario Cusipuma.

El acuerdo se enmarca en las acciones que acompañan el inicio de obra del nuevo Centro de Capacitación Municipal, que contará inicialmente con cuatro aulas, una de ellas de carácter tecnológico, destinadas al dictado de cursos, talleres y programas de formación profesional.

Estas iniciativas buscan generar más herramientas de desarrollo y aprendizaje para los y las antofagasteñas, fortaleciendo la vinculación entre el municipio, la universidad y la comunidad.