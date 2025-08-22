Catamarca: hoy viernes se tramita la Tarifa de Interés Social en el Centro Vecinal Antinaco

Recordemos que recientemente el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente resolvió, mediante decreto, prorrogar por 30 días corridos el plazo de inscripción a la convocatoria para el empadronamiento de beneficiarios de la Tarifa de Interés Social (TIS). La medida rige a partir de hoy, lunes 18 de agosto.

En el marco de esta campaña, la Secretaría de Prevención del Delito y Participación Comunitaria estableció un cronograma informativo y de inscripción en diferentes barrios de la Capital, con el objetivo de facilitar el acceso a los vecinos.

-Hoy Viernes 22/08:

Centro Vecinal Antinaco – Calle Aymara N° 1965 Casi esquina Zupay (B° Antinaco), de 16 a 19 horas.

De esta manera, se busca garantizar que todos los vecinos interesados puedan acceder a este beneficio que representa un importante acompañamiento económico en el servicio energético.

Cabe recordar que el programa TIS cubre el 100% de los primeros 400 kWh bimestrales (200 kWh mensuales) y reduce el 50% del cargo fijo de la factura eléctrica. Si el consumo supera los 1000 kWh bimestrales, el subsidio se suspende temporalmente. Esto convierte al trámite en una herramienta clave para garantizar energía asequible y asegurar la equidad energética.

Asimismo, pueden acceder a la Tarifa de Interés Social jubilados, pensionados, personas que perciben beneficios sociales como AUH o Progresar, y quienes viven en hogares familiares con ingresos iguales o inferiores a dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM). Las inscripciones se realizan de manera digital a través del sitio web de EC SAPEM, con DNI y documentación respaldo.