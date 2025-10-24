Catamarca: hoy viernes se movilizan colectivos de mujeres en defensa de una madre, para que le restituyan su hijo

Para hoy viernes 24 de octubre, el colectivo NI UNA MENOS – CATAMARCA convocó a una movilización a las 10:00 am, frente al Juzgado de Familia N°3 (Av. Juan Almonacid 1439, Barrio 920 viviendas) para demandar acción judicial inmediata, fin a las dilatorias en la causa por violencia de género y la restitución del hijo a Yxi Escobar. ¿De qué se trata?

El pasado 11 de octubre, Mujeres Organizadas Catamarca publicó en redes el cuadro de situación que las ocupaba: “Yxi Escobar, es una madre de nacionalidad venezolana que vive en Catamarca hace 10 años, y no puede estar con su hijo porque el padre del niño Lucas Martín no lo permite. Desde el Juzgado de Familia N°3 se dictamina un régimen de comunicación que él padre no cumplió, sin correr ninguna sanción, en lugar de éso, en el mes de septiembre se le prohíbe a la madre, sin ninguna justificación legal, ver a su hijo, con la promesa de una re-vinculación que no tiene fecha pautada. Desde entonces no tiene ninguna noticia de su pequeño, ni siquiera por teléfono. Quién vela por los derechos de este niño a quién se le impide ver a su madre que lo ama? Quién vela por los derechos de una mujer víctima durante años de la violencia de este hombre? La justicia apaña a Lucas Martín aún, teniendo múltiples denuncias por violencia de género, siendo él quién saco a un niño de 5 años de su centro de vida y quién ha desobedecido toda orden de la jueza y sigue impune porque la jueza Celeste del Huerto, cierra los ojos ante todos los delitos de Lucas Martín y el Derecho del niño y de su mamá a estar juntos. Mientras el sufrimiento le impide tener una vida en paz, lucha incansablemente por recuperar a su pequeño hijo. No hay salud mental sin justicia. Seguimos exigiendo la restitución inmediata del niño a su madre y que Lucas Martín reciba la sanción que le corresponde por avasallar los Derechos de su hijo y de su madre”.

Stella Varela, publicó ayer jueves en redes: “Seguimos Acompañando el pedido de justicia de yxi Escobar. El expediente que , SUPUESTAMENTE salio el jueves desde S.F del V de Catamarca NO LLEGÓ aun a Andalgalá. No hay información de donde se encuentra una semana después. Hoy Lucas tenía que presentarse ante la fiscalía, para ser imputado lesiones leves en el marco de violencia de genero y la sesión paso para el 30/10. Por estas razones y porque Yxi necesita de nuestra ayuda NOS CONVOCAMOS MAÑANA 10 HRS NUEVAMENTE ENFRENTE al juzgado nro 3. Donde está el expediente? Donde está Lucas? Donde está el hijo de Yxi? ¿Quien vela por los derechos de este niño a quién se le impide ver a su madre que lo ama? ¿Quién vela por los derechos de una mujer víctima durante años de la violencia de este hombre?”

En la convocatoria de NI UNA MENOS CATAMARCA para hoy, agregan: “Denunciamos dilaciones como la postergación de la indagatoria contra el empresario Lucas Martín, pasándola del 23 al 30 de octubre en la Fiscalía de Andalgalá, la inhibición del Juzgado N°3 que remitió el expediente a Andalgalá (aún no recibido), falta de acceso y notificaciones para Yxi, y la suspensión arbitraria del régimen de comunicación por la jueza Celeste del Huerto, privando al niño de ver a su madre. Toda la comunidad está invitada a unirse en exigencia de celeridad y justicia. Contactos: Nancy Alcaraz (383 493-2918), Sofía Reyes (383 478-1657).”