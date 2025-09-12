Catamarca: hoy viernes entregarán 30 viviendas en Fiambalá

El Estado provincial entregó más de 250 viviendas en lo que va de 2025, beneficiando a familias de diferentes localidades. Asimismo, está previsto que este viernes se entreguen 30 casas más en Fiambalá.

Entre las entregas más recientes se destacan: 25 viviendas en terreno propio con Ahorro Previo en FME, Valle Viejo y Capital, 30 casas en la zona sur de la Capital (incluyendo 4 destinadas a científicos),120 viviendas para afiliados de la CGT en el Loteo Marcolli, 38 casas en Los Castillos y Los Varela y 39 viviendas en Belén (distribuidas en Londres, San Fernando y Chistín).

A estas casas entregadas hay que sumar los 250 lotes para autoconstrucción en Los Plateados y la licitación de 152 dúplex en Valle Chico, ampliando las alternativas para que cada vez más catamarqueños puedan acceder a un hogar digno a través de las diferentes líneas del Plan Integral de Vivienda.