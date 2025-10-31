Radio TV Valle Viejo
Catamarca: hoy viernes comienza “Terror en el Valle”, con lo mejor del cine nacional

El ciclo  de cine “Terror en el Valle” dará inicio este viernes 31 de octubre en el Centro de Arte y Tecnología Aplicada – CATA (Sarmiento 613), y pondrá en pantalla las mejores películas del género que tiene el cine nacional.

Este ciclo es una iniciativa de la Dirección de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Gestión Cultural, que invita al público a disfrutar de la experiencia del cine de forma gratuita.

El viernes será la primera función, en coincidencia con la “Noche de Brujas”. Comenzará a partir de las 19.30. La proyección tendrá como antesala la narración en vivo del cuento de terror “La carcajada” de Juan Bautista Zalazar, interpretado por la actriz María Élida Pessacq.

Tras esto, comenzará la proyección de “Aterrados” de Demián Rugna, una película que refleja a gente que desaparece sin dejar rastros, muertos que vuelven de sus tumbas, voces que se escuchan en los drenajes de agua, entes invisibles que asesinan personas, movimientos magnéticos que no tienen explicación. Tiene una duración de 1hora y 27 minutos, y es apta para mayores de 16 años.

La película tuvo reseñas valiosas por parte de destacados críticos de cine. “De lo mejor que se ha hecho en el cine del género argentino reciente, la película de Rugna funciona muy bien como thriller fantástico y como película de suspenso y terror”, señaló Diego Lerer. “Rugna logra que una película argentina asuste como tal vez ninguna otra lo hizo hasta ahora. No sólo no es poco: es un montón”, opinó Juan Pablo Cinelli. “Un sorprendente exponente del terror argentino con un desenlace de infrecuente locura”, apuntó Diego Batlle.

Cronograma

El ciclo tendrá continuidad el viernes 14 de noviembre, desde las 19.30, con la proyección de la película “Sangre Vurdalak” de Santiago Fernández Calvete, un film que cuenta la historia de un hombre que, tras ir a matar a un vampiro, regresa a casa en la hora mágica, entre el día y la noche. Su familia duda si sigue siendo humano o si ha sido mordido por el no-muerto. Su hija adolescente está dispuesta a defenderlo, pero las dudas y el miedo crecen en el hogar a medida que se acerca la oscuridad de la noche. La película tiene una duración de 1 hora y 26 minutos, y es apta pata mayores de 13 años.

El viernes 21 de noviembre, último día del ciclo, se proyectará desde las 19:30 “Los que vuelven” de Laura Casabé, que cuenta la historia de una mujer que ruega por el regreso a la vida de su hijo. Afortunadamente, sus plegarias son escuchadas por la Iguazú, la madre del día y la noche, y el bebé abandona la muerte en un llanto vital y ensordecedor, como el sonido que produce la potente cascada de agua misionera. La película tiene una duración de 1 hora y 32 minutos y es apta para mayores de 16 años.

