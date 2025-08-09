Catamarca: hoy sábado vuelve la Feria Emprender con una edición especial por el Mes de las Infancias

Este fin de semana, la Feria Emprender renueva su propuesta en el tradicional Paseo General Navarro, ofreciendo un espacio para descubrir y apoyar el talento local de más de 80 emprendedores de la provincia. El sábado, desde las 16:00 hasta las 21:00 horas, los visitantes podrán recorrer los stands y acceder a una gran variedad de productos elaborados por manos catamarqueñas.

El domingo, en el marco del Mes de las Infancias, la feria se transformará en una verdadera fiesta para toda la familia, con espectáculos en vivo, sorteos y múltiples actividades pensadas para los más pequeños. La Feria Emprender es un espacio en constante crecimiento, que ya cuenta con la participación de más de 390 emprendedores registrados. Quienes deseen sumarse y ofrecer sus productos pueden hacerlo completando sus datos en la página oficial: feriaemprender.info.