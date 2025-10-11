Catamarca: hoy sábado sigue la agenda de actividades para el fin de semana largo

Catamarca recibió un nuevo fin de semana largo ya desde el pasado jueves 9 hasta mañana domingo 12 de octubre, con una agenda cargada de propuestas culturales en peñas, fiestas y festivales. Además, en distintos destinos de la provincia hay ferias y actividades de turismo activo para todos los públicos.

Este sábado 11 de octubre, de 15 a 18 hs, en la plaza principal de Catamarca se realizará la “Carrera de Mozos, Camareras y la Competencia de Mucamas”, con la competencia que pone a prueba a los mejores del rubro gastronómico y hotelero. Habrá importantes premios y una tarde para disfrutar en familia con música y muchas sorpresas.

Mañana domingo 12, desde las 10 de la mañana, el Camping Municipal de Santa María será sede del 1º Festival del Asado a la Estaca y Vinos de Altura, una fiesta de sabores, tradición y música. Los asistentes podrán disfrutar de asado con cortes seleccionados y vinos catamarqueños.

Mientras tanto, en Paclín, se llevará a cabo el “Desafío Los Dos Lagos”, una experiencia de aventura en el entorno natural de La Viña. Por la tarde, continúa la cabalgata guiada por la Finca Paclín Viejo, para cerrar el fin de semana entre cerros y senderos.

El domingo 12 de octubre a las 17hs en la plaza Bernabé Araoz, en La Puerta se llevará a cabo una nueva edición de “Tradiciones ambateñas” con stand de artesanos, degustación de comidas tradicionales: tortillas, membrillo, mazamorra, charqui y nueces confitadas, ballet de danzas y artistas locales.