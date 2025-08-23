Radio TV Valle Viejo
Catamarca: hoy sábado La Maza se presenta en la Biblioteca Provincial Dr. Julio Herrera

La Maza, emblemática banda de rock catamarqueña, se presenta este sábado 23 de agosto a las 20.30 hs en la Biblioteca Provincial Dr. Julio Herrera (San Martín 459) en el marco del ciclo de acústicos Lado B, una iniciativa que impulsa el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, a través de la Secretaría de Gestión Cultural.

Fiel a su estilo y con 27 años de trayectoria, el grupo hará un recorrido por su repertorio, incluidos en sus dos discos editados “Puro Hard Rock” e “Inmensidad”, con varios de esos temas en formato acústico.

En su formación actual la banda cuenta con Gustavo Oliva (batería), Alexánder Cabrera (voz principal) Lorena Carrizo (voz), Roberto Chacón (teclado), Darío Díaz (guitarra) y Daniel “Lechu” Herrera (bajo).

La Maza nació en 1998 en Catamarca gracias al empuje y a las ganas de abrir espacios en la corriente musical que la identifica, siendo una banda de rock que incorpora en sus canciones una temática que se encamina hacia una poesía urbana, no dejando de lado las críticas hacia una sociedad que a veces resulta indiferente.

La presentación de este sábado 23 de agosto en la Biblioteca Provincial Dr. Julio Herrera, en el marco del ciclo Lado B, suma el sello del rock a una propuesta que apuesta a abrir espacios para mostrar la diversidad de géneros musicales. El evento se realiza con un bono contribución de $8.000 pesos.

