Catamarca: hoy sábado 20 de septiembre, jubilados celebrarán su día con un evento especial en la Plaza 25 de Mayo

Con el lema “Brindis, Canciones y Protesta”, la actividad busca visibilizar el rechazo al veto de la Ley de aumento del haber y la Ley de Moratoria, así como a las políticas de ajuste contra los jubilados.

El encuentro contará con música, arte y la presencia del colectivo “Jubilados de los Miércoles”, que tiene como objetivo principal la defensa de los derechos de los jubilados.

Se espera que una gran cantidad de personas se sumen a esta actividad , que se realizara en muchos puntos del país , para exigir un trato digno y justo, en un espacio de resistencia pacífica y cultural que busca crear conciencia sobre la difícil situación que atraviesan los adultos mayores en el país.