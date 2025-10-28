Radio TV Valle Viejo
Catamarca: hoy martes sigue el control focal contra el Dengue

El Ministerio de Salud de la provincia continúa con las medidas de prevención para evitar la proliferación del Aedes Aegypti, mosquito transmisor del Dengue, Zika y Chikungunya.

La brigada de la Dirección de Control Integral de Vectores y Zoonosis del Ministerio de Salud y la Secretaria de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales de la Municipalidad de la Capital, realizan control focal, desde ayer lunes 27 al viernes 31, en el horario de 9 a 12 horas.
Las acciones se realizarán en los barrios: Altos de Choya (entre calles Jorge Herrera, Brasil y Colombia), Eva Perón y Parque América.

Se solicita a los vecinos colaborar y permitir el ingreso de los agentes, debidamente identificados, a sus domicilios para un mejor control. Esta planificación puede estar sujeta a modificaciones debido al clima.

