Catamarca: hoy martes, Lleguemos al Barrio visitará el Departamento La Paz

El Ministerio de Salud, a través del Programa Provincial Lleguemos al Barrio, brindará asistencia en el departamento La Paz. El martes 11 de noviembre en la Escuela de la localidad de Esquiú de 8.30 a 12 horas, destinado a los alumnos de la misma, y en el Caps de Esquiú para la comunidad en general de 14 a 18 horas. Asimismo, el miércoles 12 en el Caps de la localidad de Quirós, de 8.30 a 12 y de 14 a 18 horas.

En ambos operativos se llevarán a cabo prestaciones de clínica médica, pediatría, odontología, fonoaudiología, obstetricia y nutrición. También, se realizarán atenciones de enfermería, vacunación y atención médica veterinaria.

Cabe mencionar que los concurrentes deben asistir a las consultas con DNI, y en el caso de los menores de edad con Libreta Sanitaria acompañados de un adulto responsable.