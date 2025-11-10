Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Catamarca: hoy lunes continúa el Control focal semanal contra el Dengue

El Ministerio de Salud de la provincia continúa con las medidas de prevención para evitar la proliferación del Aedes Aegypti, mosquito transmisor del Dengue, Zika y Chikungunya.

La brigada de la Dirección de Control Integral de Vectores y Zoonosis del Ministerio de Salud y la Secretaria de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales de la Municipalidad de la Capital, realizarán control focal desde el lunes 10 al viernes 14 de noviembre, de 9 a 12 horas y de 16 a 19 horas.

Las acciones continuarán en los barrios Villa Bosch, B° San Martin de Porres, B° El Mástil, B° La Victoria, B° San José Obrero, B° Piloto, B° La Unca, B° 22 vv.

Se solicita a los vecinos colaborar y permitir el ingreso de los agentes, debidamente identificados, a sus domicilios para un mejor control. Esta planificación está sujeta a modificaciones debido al clima.

  • Inflación: el miércoles se conocerá el dato oficial de octubre, que estaría otra vez por encima del 2%

    Inflación: el miércoles se conocerá el dato oficial de octubre, que estaría otra vez por encima del 2%

    El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este miércoles el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, que habría vuelto a superar el 2%, tras haber retornado a ese umbral el mes pasado al quebrar cuatro meses seguidos por debajo. Tras haber registrado una fuerte desaceleración en mayo (1,5%) respecto a…

  • ANSES: calendario de pagos de hoy lunes 10 de noviembre

    ANSES: calendario de pagos de hoy lunes 10 de noviembre

    ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que hoy lunes inician los pagos de las Pensiones No Contributivas (PNC), jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignación por Prenatal, Asignación por Maternidad y Asignaciones Familiares de PNC. Todos incluyen el aumento por movilidad del 2,08 por ciento. Pensiones…

  • Ayuda Escolar en noviembre: cuáles son las fechas de cobro y cuánto se paga

    Ayuda Escolar en noviembre: cuáles son las fechas de cobro y cuánto se paga

    La Ayuda Escolar es uno de los beneficios más esperados por las familias argentinas con hijos en edad escolar, ya que ofrece un pago único destinado a ayudar con los gastos educativos, como útiles, libros y uniformes. En noviembre de 2025, el beneficio sigue vigente y, aunque no ha sufrido modificaciones en sus valores base respecto a principios…

  • Femicidio en Santiago del Estero: “Se me fue la mano”

    Femicidio en Santiago del Estero: “Se me fue la mano”

    La ciudad de Frías, Santiago del Estero, vive horas de conmoción tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Emilse Camila Barrera, una joven de 18 años, encontrado este domingo en una zona montuosa cercana a Catamarca y la ruta nacional 157. El cuerpo fue descubierto por un hombre de 63 años que pasaba por…

  • Catamarca: hoy lunes continúa el Control focal semanal contra el Dengue

    Catamarca: hoy lunes continúa el Control focal semanal contra el Dengue

    El Ministerio de Salud de la provincia continúa con las medidas de prevención para evitar la proliferación del Aedes Aegypti, mosquito transmisor del Dengue, Zika y Chikungunya. La brigada de la Dirección de Control Integral de Vectores y Zoonosis del Ministerio de Salud y la Secretaria de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales de la…

  • Hoy lunes el Gobierno recibe a Llaryora y Orrego y prepara una cumbre ampliada de gobernadores con Milei

    Hoy lunes el Gobierno recibe a Llaryora y Orrego y prepara una cumbre ampliada de gobernadores con Milei

    El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego “El Colo” Santilli, recibirán este lunes a dos gobernadores más para avanzar en la búsqueda de consensos que les encomendó el presidente Javier Milei para impulsar las reformas de segunda generación. Hoy lunes, Marcelo Orrego (San Juan) y Martín Llaryora (Córdoba) serán los próximos dos mandatarios provinciales que visitarán Casa…

Publicidad 1 Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3 Publicidad 4