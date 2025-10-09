Catamarca: hoy jueves el Registro Civil Móvil estará en Valle Chico

El Registro Civil Catamarca, continúa con los Operativos del Móvil de Documentación Rápida, llegando a cada catamarqueño y a cada rincón de la provincia.

Esta iniciativa tiene como objetivo garantizar que todas las personas puedan contar con sus documentos al día, condición fundamental para acceder a los distintos servicios y beneficios del Estado.

Hoy jueves 09 de octubre, de 16 a 19 horas: Calle 53, entre Avenida 22 y calle 20 – Bº Valle Chico.

👉 En los Operativos de Documentación Rápida se pueden realizar los siguientes trámites, conforme a las tarifas vigentes del RENAPER:

Nuevo DNI (todas las edades): $7.500

Actualización de DNI (de 5 a 8 y de 14 años): $7.500

DNI para extranjeros: $14.000

Pasaporte común: $70.000

Esta acción conjunta entre el Gobierno Provincial y el Registro Civil busca facilitar el acceso de la ciudadanía a los trámites del Estado, acercando los organismos a barrios y localidades tanto de la Capital como del Interior catamarqueño.

Estos operativos forman parte de una política pública sostenida que garantiza el derecho a la identidad de manera ágil, eficiente y en el propio territorio de los vecinos, eliminando barreras geográficas y fortaleciendo la presencia del Estado en toda la provincia.