Catamarca: hoy domingo se realiza la 1ra. Peregrinación Juvenil a la Virgen de El Rodeo

En el marco del Año Jubilar con el lema “Peregrinos de esperanza”, este domingo 24 de agosto, se realizará la 1° Peregrinación Juvenil a la Virgen de El Rodeo, organizada por la Pastoral de Juventud de la Diócesis de Catamarca, con el apoyo y la colaboración de distintas instituciones y movimientos eclesiales y organismos provinciales y de los municipios de Capital y de El Rodeo.

La concentración está prevista a las 5.00 en la zona de El Calvario sobre ruta provincial N° 4, donde se hará entrega del kit del peregrino.
A las 5.15 se hará la oración inicial, se indicarán las pautas a tener en cuenta para la realizar la marcha, y se entregará la colación para el primer tramo.

A las 5.30 se organizará la salida y luego se iniciará la animación y la predisposición para recibir el sacramento de la Reconciliación durante la peregrinación.

En el trayecto habrá cuatro paradas para descanso, hidratación y colación, además de momentos de reflexión, animación y para las confesiones.
El arribo a destino está programado a las 17.00, en tanto que a las 17.30 se celebrará la Santa Misa.

Transporte gratuito para inscriptos

Los participantes que no puedan llegar al punto de concentración por sus propios medios y que registraron su inscripción hasta el pasado miércoles 20, podrán disponer de transporte gratuito. La salida será a las 4.30 desde el Paseo de la Fe y con destino a El Calvario.
El regreso desde El Rodeo se concretará una vez finalizada la Santa Misa desde el pie de la montaña donde se encuentra la imagen de la Virgen del Valle.

Corte de la ruta N° 4

En esta jornada habrá un corte parcial de la ruta provincial N° 4, a partir de las 6.00 hasta las 17.00, aproximadamente. Para quienes se dirijan desde El Rodeo hacia Capital u otro destino se solicita usar la ruta alternativa por La Puerta.

Durante el trayecto habrá presencia policial, en tanto, el SAME estará a cargo del servicio de asistencia de salud desde las 4.30 en El Calvario hasta la tercera parada, donde se hará cargo el Área Programática N° 16, que corresponde a El Rodeo.

El padre Eugenio Pachado, asesor de la Pastoral de Juventud Diocesana, manifestó oportunamente que “será una caminata con oración, dinámicas, diálogo entre los pares jóvenes; vamos a llevar sonido por el camino, un ministerio de música irá guiando el caminar, por lo tanto, va a tener una dinámica juvenil muy bonita. Se ofrecerá una cartilla con las precisiones de lo que vamos a ir viviendo durante la caminata”.

