Catamarca: hoy comienza en El Alto la 6ª fecha del Rally Catamarqueño 2025

El rugido de los motores vuelve a sentirse en los caminos catamarqueños. Desde hoy, viernes 14 de noviembre, el departamento El Alto se convierte en el centro de la acción con el inicio de la 6ª fecha del Rally Catamarqueño 2025, una de las más esperadas del calendario provincial.

Organizado por Rallyceros Catamarca, junto a la Municipalidad de El Alto y el acompañamiento del intendente Ariel Ojeda, el evento reunirá durante tres días a los mejores binomios, ofreciendo un espectáculo cargado de adrenalina, competencia y turismo.

📅 Cronograma oficial

🔹 Viernes 14 de noviembre – Shakedown

📍 Ruta 42 – Teatro (1,31 km)

🕒 15:00 a 16:00 hs

🏁 Largada simbólica: Plaza de El Alto – 20:00 hs

🔹 Sábado 15 de noviembre – Etapa 1

PE1: Tintigasta – Vilisman (15,39 km) – 12:03 hs

PE2: Vilisman – Guayamba (20,47 km) – 12:31 hs

PE3: Tinogasta – Vilisman (15,39 km) – 14:24 hs

PE4: Vilisman – Guayamba (20,47 km) – 15:02 hs

🔹 Domingo 16 de noviembre – Etapa 2

PE5: Guayamba – El Alto (7,67 km) – 09:03 hs

PE6: Ruta 42 – La Huerta (9,66 km) – 09:31 hs

PE7: Guayamba – El Alto (7,67 km) – 11:19 hs

PE8: Ruta 42 – La Huerta (9,66 km) – 11:47 hs

PE9: Guayamba – El Alto (7,67 km) – 13:05 hs

🏆 Premiación final al cierre de la jornada en la Plaza de El Alto.

Voces del evento

Desde la organización destacaron la expectativa por esta nueva fecha: “El Alto nos recibe con caminos exigentes y un público apasionado. Será un fin de semana de gran nivel deportivo y mucha adrenalina”, señalaron desde Rallyceros Catamarca.

En la misma línea, el intendente Ariel Ojeda subrayó el impacto positivo del rally para la comunidad: “Este rally mueve la economía, el turismo y el deporte del departamento. Es un orgullo volver a ser sede de una fecha clave del calendario”, expresó.

Un fin de semana a fondo

Con un operativo integral de seguridad y asistencia, el Rally de El Alto promete tres días de competencia intensa, paisajes imponentes y un clima fierrero que convoca a familias, fanáticos y visitantes de toda la provincia.

La 6ª fecha del Rally Catamarqueño 2025 reafirma el crecimiento sostenido del deporte motor en Catamarca, combinando espectáculo, organización y una pasión que sigue más viva que nunca.

📍 El Alto – 14, 15 y 16 de noviembre

📲 Seguinos en @rallyceros_ok para vivir cada tramo, cada curva y cada emoción del fin de semana.