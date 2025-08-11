Catamarca: hombres y mujeres violentos fueron detenidos en la mañana del domingo

En la mañana de hoy, a las 07:10, por solicitud del SAE-911, numerarios de la Comisaría Décima llegaron hasta el barrio Los Médanos, donde aprehendieron a una persona del sexo femenino de apellido Sibert (36), quien habría agredido a golpes de puño a una mujer de la misma edad.

Por lo sucedido, la supuesta autora del hecho fue trasladada a la Comisaría de la Mujer, al igual que el personal interviniente procedió al secuestro de una motocicleta Motomel Blitz 110 cc., en la que circulaba, tomando intervención la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, desde donde se impartieron las medidas a cumplimentar.

A las 05:50 de la madrugada de hoy, mientras numerarias del Cuerpo Guardia infantería Femenino realizaban tareas de prevención en inmediaciones a un local bailable ubicado en la avenida Gobernador Ardoldo Aníbal Castillo, del Alto Fariñango, procedieron a la aprehensión de una joven mujer de apellido Véliz (23), quien habría causado daños materiales en un automóvil Fiat 128, de color azul, que estaba estacionado en la zona, mientras intentaba agredir físicamente a dos personas del sexo femenino, mayores de edad, que estaban en el interior del rodado.

Por lo sucedido, la supuesta autora del hecho fue puesta a disposición de personal de la Seccional Séptima, que por jurisdicción corresponde, que luego la alojó en la Comisaría de la Mujer a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, mientras que se invitó a la damnificada a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 7.

En la madrugada de hoy, a las 05:30, personal de la Comisaría de Santa Rosa llegó hasta el Pasaje Maldonado, de esa localidad del Departamento Valle Viejo, y aprehendió a un hombre de 39 años de edad, quien habría agredido físicamente a su pareja, una joven mujer de 27 años.

Se invitó a la damnificada, a denunciar el hecho en el Precinto Judicial N° 10, mientras que el sujeto fue trasladado y alojado en la seccional a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, desde donde se indicaron las medidas a seguir.

Las mujeres víctimas de violencia de género pueden comunicarse a la Línea 144 o al 911. Gratuita y anónima, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

Hoy, a las 07:00, por requerimiento del SAE 911, numerarios de la Comisaría Novena llegaron hasta la Manzana “U” del Barrio San Antonio Sur y aprehendieron a dos sujetos de 29 y 58 años de edad, ambos de apellido Vera, quienes fueron sindicados por una mujer de 30 años, como los presuntos autores de agredirla físicamente.

Cabe hacer mención, que estas personas se tornaron agresivas con los uniformados, por lo que fueron trasladadas y alojadas en la dependencia policial a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, desde donde se indicaron las medidas a seguir, mientras que se invitó a la damnificada a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 9.