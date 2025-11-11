Catamarca: hay un detenido por el grave ataque a cuchillazos en Fray Mamerto Esquiú

El fiscal de Instrucción N°2 del Distrito Este, Laureano Palacios, investiga un hecho de sangre ocurrido en el departamento Fray Mamerto Esquiú, que dejó como saldo dos personas heridas, una de ellas de gravedad.

En el marco de la investigación, durante las últimas horas se concretó el arresto de una persona, y en procedimientos paralelos —que incluyeron allanamientos y registros domiciliarios— se secuestraron varios elementos de interés para la causa, entre ellos prendas de vestir, un automóvil y otros objetos vinculados.

Las víctimas fueron identificadas como Agustín Elizalde (24) y Ángel Vizcarra. Según el informe médico, Elizalde presenta heridas cortantes superficiales, mientras que Vizcarra permanece internado y su estado es reservado.

La investigación se encuentra a cargo del fiscal Palacios, con la intervención de personal de la División Homicidios, peritos del Cuerpo Interdisciplinario Forense y efectivos de la Unidad Judicial. En las ultimas 48 horas se desplegaron medidas tendientes a establecer las circunstancias del ataque e identificar a los autores.

A partir de información reservada, testimonios y registros fílmicos, se logró ubicar a uno de los sospechosos, quien fue arrestado en procedimientos realizados entre los barrios Achachay y Banda de Varela.

El fiscal evaluará en las próximas horas los pasos a seguir, mientras que el arrestado será formalmente identificado una vez que se determine su situación procesal, en el marco del respeto a las garantías que le asisten.