Catamarca: hay casi 100 nuevos policías en funciones

34 Oficiales Ayudantes y 60 Agentes de Policía fueron asignados a distintas unidades operativas de toda la Provincia, para cumplir con sus funciones en la Institución.

La Jefatura de Policía dispuso que profesionales de la Institución, refuercen los conocimientos de los flamantes Oficiales y Agentes de Policía en materia de Seguridad Vial, Procedimientos Policiales, Legislación y Procedimientos Contravencionales, Sistemas de Comunicación Policial, Preservación del Lugar del Hecho, Manejo de Armas Cortas y Largas, entre otros, con el objetivo de afianzar las herramientas necesarias, que les permitirá desempeñarse adecuadamente como servidores públicos y estar a la altura de las circunstancias.

“Con este ingreso se completa lo anunciado oportunamente por el Gobierno de la Provincia respecto a la incorporación de recurso humano para la Policía de la Provincia”, destaca un comunicado.