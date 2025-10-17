Catamarca: hay alerta amarilla por tormentas fuertes para esta tarde y noche de viernes

El Servicio Meteorológico Nacional, anuncia para este viernes por la mañana, bajas posibilidades de tormentas aisladas, que irán incrementándose hacia la tarde y la noche. El parte prevé que en horas de la siesta habrá tormentas, que hacia la tarde tendrán la característica de “fuertes”, en un 70% de posibilidades, y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, aumentan las posibilidades de tormentas hasta un 100%, que continuarán durante la madrugada del sábado.

Mientras tanto, el panorama meteorológico en el resto del país presenta contrastes significativos. El noreste argentino enfrenta una situación más compleja: el norte de Corrientes, el este de Santiago del Estero, Tucumán, centro-sur de Salta, centro-norte de Jujuy, el noreste de Santa Fe y el este de Chaco se encuentran bajo alerta naranja emitida por el SMN.

En estas zonas, se desarrollarán lluvias y tormentas de considerable intensidad, con acumulados previstos entre 70 mm y 100 mm, e incluso valores superiores en áreas puntuales. Además de la cantidad de agua, estos episodios estarán acompañados por actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 100 km/h, tanto en áreas urbanas como rurales.

Las áreas vecinas, como Entre Ríos, Formosa, sur de Corrientes, sureste y noroeste de Santa Fe, oeste de Santiago del Estero y Chaco, San Luis, oeste de Córdoba, este de La Rioja y Catamarca, permanecen bajo alerta amarilla. Allí podrían registrarse tormentas más dispersas y de menor severidad, aunque no se descartan acumulados localmente elevados.

El pronóstico indica que el sábado el frente se desplazará hacia el norte, manteniéndose las lluvias sobre Catamarca, Formosa y el oeste de Santiago del Estero y Chaco, aunque se prevé una mejora gradual y una disminución en la intensidad de los fenómenos a lo largo del día.