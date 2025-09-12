Catamarca: habría un sospechoso en la mira de la Policía por el robo a Dalla Lasta

En las últimas horas, un hecho de gran magnitud conmocionó a la ciudad Capital: un delincuente logró perpetrar un robo millonario en la vivienda de Guillermo Eduardo Dalla Lasta, de 63 años, domiciliado en la esquina de Martín de Moussi y Mariano Moreno Norte.

Según la denuncia policial, Dalla Lasta había salido de su casa alrededor de las 11 de la mañana del miércoles, dejando activada la alarma y con todas las cámaras de seguridad internas y externas funcionando. Sin embargo, cerca de las 12:20, una vecina observó una escena sospechosa: un hombre desconocido saltaba la tapia de la propiedad cargando un bolso.

Al regresar, el propietario constató lo que temía: los delincuentes se habían llevado diversos elementos de gran valor económico, en lo que se configura como un verdadero golpe millonario.

Posteriormente, alrededor de las 15:30, efectivos policiales encontraron en un contenedor de residuos ubicado en la intersección de calles Trejo y Sanabria con Padre Ramón de la Quintana, en barrio Caseros Norte, una bolsa con elementos que podrían estar vinculados al robo.

El caso es investigado bajo la hipótesis de que se trató de una operación delictiva planificada, en la que los autores lograron vulnerar sofisticados mecanismos de seguridad, pero no lograron pasar inadvertidos ante la mirada atenta de una vecina.