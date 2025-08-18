Catamarca: Gustavo “Gallo” Jalile calificó al concejal Cabrera como de “flojas convicciones”

El exintendente de Valle Viejo, Gustavo Roque Jalile, ayer sorprendió con su postulación como candidato a Concejal por la coalición Somos Provincias Unidas Catamarca. Este lunes, en diálogo con Radio TV Valle Viejo, consultado sobre la futura conformación del Concejo Deliberante de Valle Viejo, vaticinó que el oficialismo “va a salir tercero”, porque las encuestas no lo favorecen.

Jalile cuestionó, además, al concejal radical Gerónimo Cabrera por su candidatura por el partido La Libertad Avanza: “Nosotros estamos convencidos de que vamos a ganar y vamos a trabajar y vamos a luchar para eso. Yo creo que así como está en Valle Viejo la gente del Ejecutivo, van a salir terceros. En una de esas nos juntamos nuevamente ahí con (Gerónimo) Cabrera y espero que ya las convicciones flojas que tiene, las reafirme, pero ya no dentro de la Unión Civil Radical, que sea ya un libertario mileista y que represente el proyecto nacional y provincial a donde abren el odio, no es el diálogo, respecto a la Constitución y a la normativa, pero bueno yo creo que el Ejecutivo, el oficialismo acá en Valle Viejo va a salir tercero”.

Gustavo Jalile fue más incisivo con Cabrera y lo acusó de haber “arreglado” con el oficialismo en Valle Viejo: “A Cabrera le suena el monedero y salta de un lado para otro. Esto no sirve, hay que tener convicciones, firmeza y conducta para que te crean”. Sobre el pedido de juicio político a Susana Zenteno, el exjefe comunal sospechó: “Eso es una farsa. Ese era un arreglo que tenían con la intendenta o con la gente del municipio, porque era imposible que consigan los dos tercios. Nosotros decíamos, si quieren hacer algo, que la gente participe, hagan una revocatoria de mandato, llevemos la gente y ahí me sumaba yo con toda fuerza y energía para que se recolecten las firmas y vayan a la junta electoral. Ese es el trámite cuando se cree que el funcionario, el intendente o el concejal no están cumpliendo acabadamente con el mandato que tienen. Bueno, pero insistió en eso porque yo le dije que ´vos estás arreglado´. Arreglado para esto, para decir que que han querido voltearla”.