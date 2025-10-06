Catamarca: Grupo PIER visitará Antofagasta de la Sierra, El Peñón y Antofalla

El Ministerio de Salud continúa trabajando conjuntamente con profesionales del Grupo PIER (Programa de Integración Educativa Regional) de la provincia de Buenos Aires para brindar asistencia a las comunidades más alejadas de los centros urbanos.

En este sentido se llevará a cabo un operativo de salud los días 9 y 10 de octubre en los centros de salud de las localidades de El Peñón, Antofagasta de la Sierra y Antofalla; en esta oportunidad se realizara asistencia de odontología y clínica.

Cronograma de atenciones:

Hospital de Antofagasta de la Sierra.

– jueves 9: 8 a 12,45 hs: pediatría, clínica, odontología.

15 a 19 hs: odontología, nutrición.

8 a 10 hs: Escuela Primaria N° 494: Actividades de charlas y talleres de promoción y prevención de la salud.

8 a 12 hs: Escuela Secundaria N° 39: Actividades de charlas y talleres de prevención y concientización de la salud mental.

– viernes 10: 8 a 12 hs: pediatría, clínica, odontología.

CAPS El Peñón

– jueves 9: 8 a 12 hs: pediatría, clínica, odontología.

15 a 19 hs: pediatría, clínica, odontología.

– Viernes 10: 8 a 12 hs: pediatría, clínica, odontología.

15 a 19 hs: pediatría, clínica, odontología.

8 a 10 hs: Escuela Primaria Nº 142: Actividades de charlas y talleres de promoción y prevención de la salud.

8 a 12 hs: Escuela Secundaria Rural N° 27: Prevención y concientización de la salud mental.

Centro Comunitario de Antofalla

– viernes 11: 15 a 18 hs: pediatría, clínica, odontología.

La Asociación PIER, trabaja bajo el lema: “es necesaria la Educación para construir un futuro mejor” y sus profesionales, responden a las necesidades y demandas locales de forma itinerante, lo que fortalece el sistema de salud, impactando de forma positiva en la sociedad. Asimismo, desde el Ministerio de Salud se garantiza a dichos profesionales establecimientos sanitarios, móviles y equipamientos de asistencia sanitaria necesarios, dependientes del Ministerio de Salud.