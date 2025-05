Catamarca: grave amenaza contra el periodista Adrián Quiroga, de “El Abaucán”, en Fiambalá

El pasado 25 de abril, en la Comisaría de Fiambalá, el reconocido periodista de Multimedios Abaucán, Adrián Quiroga, presentó una denuncia penal contra autores desconocidos tras recibir amenazas de muerte a través de la aplicación de mensajería WhatsApp.

Según consta en el acta policial, alrededor de las 14:09 horas, Quiroga recibió un mensaje intimidante de un número desconocido (+54 9383 7516113), en el que se le advertía: “No conoces ni el lugar, ni la hora, ni el día… ya sé dónde vivís”, junto a información personal y de su domicilio. En el mismo mensaje se le instaba a “vivir sintiendo el culo todos los días”, en un claro tono amenazante.

Además, el denunciante señaló haber recibido mensajes de otro número (+54 9383 7495465), desde el cual también se le enviaron audios con contenido ofensivo, entre ellos frases como “sos una mala persona”, entre otras agravantes.

En la denuncia, Quiroga manifestó que no sospecha de nadie en particular y que no mantiene conflictos personales, por lo que no descarta que esta intimidación esté vinculada con su actividad profesional. “En el medio realizamos investigaciones y publicaciones que no son del gusto de muchos políticos”, declaró, advirtiendo que estas amenazas podrían representar un atentado contra la libertad de prensa.

La noticia trascendió públicamente recién ahora, con el fin de permitir a la Policía y a la Justicia trabajar con discreción y eficacia. La causa está siendo investigada por la División de Delitos Informáticos, y según fuentes cercanas, los titulares de las líneas telefónicas ya estarían identificados, al igual que la ubicación desde la cual se enviaron los mensajes.

No se descartan allanamientos y medidas judiciales en las próximas horas en el marco de la investigación.