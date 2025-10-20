Catamarca: grave accidente doméstico de un hombre que se incrustó un disco de amoladora en la pierna

En las primeras horas de la noche de ayer domingo, un hombre de 69 años sufrió un grave accidente mientras realizaba tareas domésticas en su vivienda de calle Tomás Vergara N° 2041. Según informaron fuentes policiales, José Octaviano Domínguez se encontraba reparando una silla en el fondo de su casa cuando, por motivos que se investigan, la amoladora que manipulaba se le incrustó en la pierna derecha, a la altura de la ingle, provocándole un profundo corte.

De inmediato, personal policial de la Comisaría Cuarta solicitó la asistencia del SAME, haciéndose presente la Dra. Wendi Alem, quien asistió al herido y lo trasladó al Hospital San Juan Bautista. Fuentes médicas indicaron que el hombre llegó consciente y fue estabilizado tras la rápida intervención del equipo de emergencias. La investigación continúa para determinar las circunstancias exactas del accidente.