Catamarca: golpeó a su hermana, le robó el celular y fue detenido en zona Sur de la Capital

Hoy, a las 06:30, en la Manzana “M” del barrio Santa Marta, numerarios de la Seccional Novena aprehendieron a un joven de apellido Lujan (25), debido a que fue sindicado por su propia hermana de 23 años de edad, de haberle sustraído un teléfono celular Samsung A05, de color negro, para luego agredirla físicamente. Es dable hacer mención que, al realizarle un palpado superficial a esta persona, los policías le encontraron entre sus prendas de vestir el aparato de comunicación sustraído, que quedó en calidad de secuestro, al igual que otro marca Motorola.

Finalmente, el presunto autor fue trasladado a la dependencia policial y puesto a disposición de la Fiscalía del Distrito Sur, en tanto que se invitó a la damnificada a denunciar el hecho en la Unidad Judicial N° 9.