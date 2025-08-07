Catamarca: Gobierno de la Provincia y municipio articulan tareas para avanzar con la reparación de daños en Laguna Blanca

El gobernador Raúl Jalil recibió en Casa de Gobierno al intendente de Villa Vil, Ramón Gutiérrez, con el objetivo de avanzar en la articulación de tareas para reconstruir las viviendas y establecimientos destruidos en Laguna Blanca tras el fuerte temporal de viento y tierra que afectó a la localidad.

Acompañado por el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Mascheroni, el mandatario provincial confirmó que el Gobierno continuará articulando el apoyo a través los distintos ministerios y organismos estatales para asistir a las familias afectadas y dar respuesta a todas las necesidades que tenga en el día a día la comunidad.

En este marco, también informó que en lo inmediato el Ministerio de Hacienda y Obras Públicas comenzará con los trabajos para la reconstrucción total de la Escuela de Laguna Blanca, uno de los edificios más afectados por el fenómeno climático.

El intendente Ramón Gutiérrez agradeció al gobernador y a todo el equipo de Gobierno por la rápida respuesta y coordinación desde el primer día del desastre, lo que permitió atender de manera inmediata a los vecinos y comenzar ahora con el proceso de reconstrucción del pueblo.

El próximo lunes el gobernador Raúl Jalil visitará personalmente Laguna Blanca para dialogar con los vecinos y supervisar las tareas de asistencia y reconstrucción.