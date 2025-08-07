Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Catamarca: Gobierno de la Provincia y municipio articulan tareas para avanzar con la reparación de daños en Laguna Blanca

El gobernador Raúl Jalil recibió en Casa de Gobierno al intendente de Villa Vil, Ramón Gutiérrez, con el objetivo de avanzar en la articulación de tareas para reconstruir las viviendas y establecimientos destruidos en Laguna Blanca tras el fuerte temporal de viento y tierra que afectó a la localidad.

Acompañado por el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Mascheroni, el mandatario provincial confirmó que el Gobierno continuará articulando el apoyo a través los distintos ministerios y organismos estatales para asistir a las familias afectadas y dar respuesta a todas las necesidades que tenga en el día a día la comunidad.

En este marco, también informó que en lo inmediato el Ministerio de Hacienda y Obras Públicas comenzará con los trabajos para la reconstrucción total de la Escuela de Laguna Blanca, uno de los edificios más afectados por el fenómeno climático.

El intendente Ramón Gutiérrez agradeció al gobernador y a todo el equipo de Gobierno por la rápida respuesta y coordinación desde el primer día del desastre, lo que permitió atender de manera inmediata a los vecinos y comenzar ahora con el proceso de reconstrucción del pueblo.

El próximo lunes el gobernador Raúl Jalil visitará personalmente Laguna Blanca para dialogar con los vecinos y supervisar las tareas de asistencia y reconstrucción.

  • Catamarca: Gobierno de la Provincia y municipio articulan tareas para avanzar con la reparación de daños en Laguna Blanca

    Catamarca: Gobierno de la Provincia y municipio articulan tareas para avanzar con la reparación de daños en Laguna Blanca

    El gobernador Raúl Jalil recibió en Casa de Gobierno al intendente de Villa Vil, Ramón Gutiérrez, con el objetivo de avanzar en la articulación de tareas para reconstruir las viviendas y establecimientos destruidos en Laguna Blanca tras el fuerte temporal de viento y tierra que afectó a la localidad. Acompañado por el ministro de Desarrollo…

  • Catamarca adhiere al “Régimen de Protección Integral del Niño, Niña y Adolescente con Cáncer”

    Catamarca adhiere al “Régimen de Protección Integral del Niño, Niña y Adolescente con Cáncer”

    Este jueves, la Cámara Alta provincial se reunió en su duodécima sesión ordinaria encabezada en la oportunidad por la vicepresidenta del Cuerpo, senadora Andrea Lobo. En este marco se dio sanción definitiva a la adhesión de Catamarca a la Ley Nacional N° 27.674 de “Creación del Régimen de Protección Integral del Niño, Niña y Adolescente…

  • Nueva convocante reunión del PJ en Fray

    Nueva convocante reunión del PJ en Fray

    Una nueva y convocante reunión del circuito norte del partido Justicialista de Fray Mamerto Esquiú se realizó este miércoles en el Club de La Carrera con dirigentes, simpatizantes peronistas, de diferentes partidos políticos, y vecinos, que se reunieron para debatir camino a las elecciones legislativas de octubre. La convocatoria fue realizada por el PJ de…

  • Catamarca: se realizó el concurso de precios por 152 dúplex en Valle Chico

    Catamarca: se realizó el concurso de precios por 152 dúplex en Valle Chico

    El gobernador Raúl Jalil y el ministro de Vivienda y Urbanización, Fidel Sáenz, encabezaron el acto de apertura de sobres correspondientes al proceso de adjudicación de 152 dúplex que se construirán en distintos sectores del complejo barrial Valle Chico, ubicado en el sur de la ciudad Capital. En el acto también estuvieron presentes el administrador…

  • Catamarca: docente santamariana reclama que no le pagan hace 11 años (Video)

    Catamarca: docente santamariana reclama que no le pagan hace 11 años (Video)

    La docente Noelia Liquitay dio a conocer este jueves públicamente, quizá en el colmo de la burocracia existente en los Ministerios de Educación y de Trabajo, que optó por tres horas de la materia Derecho al Trabajo en la Escuela Técnica de San José de Santa María, y pese a haber cumplimentado con la documentación…

  • Hugo Ávila presentó su candidatura a gobernador para 2027 en Catamarca

    Hugo Ávila presentó su candidatura a gobernador para 2027 en Catamarca

    Este jueves, el diputado provincial Hugo “Grillo” Ávila lanzó oficialmente su precandidatura a gobernador de Catamarca para el 2027, donde presentó una nueva alianza política conformada por el Frente Amplio Catamarqueño y la Unión Patriótica Catamarqueña: “Vamos a participar de esta elección bajo el nombre de Frente Amplio Catamarqueño. La representación es netamente plural, federal”, aseguró el legislador. Bajo el…