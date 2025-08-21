Catamarca: García Furfaro, detenido por causa del Fentanilo, es también propietario de la fábrica CAMINO S.A., cuyos trabajadores están con medidas de fuerza

En las últimas horas se conoció que el polémico empresario Ariel García Furfaro, detenido anoche en la causa por fentanilo contaminado, es quien se encuentra al frente del Grupo empresarial propietario de la fábrica CAMINO Sociedad Anónima, que se encuentra desde hace años en la incertidumbre laboral luego de varias gestiones malogradas, y que en la actualidad se encuentran en protesta permanente por reiterados incumplimientos en el pago a sus trabajadores, pese a la ayuda millonaria del Estado provincial.

Este dato, que se revela ahora con la detención del empresario, compromete aún más el futuro de los empleados. En diálogo con Radio TV Valle Viejo, el sindicalista José Ocampo mencionó que el exministro Juan Cruz Miranda fue quien gestionó la llegada de García Furfaro, con ayuda del Gobierno de Catamarca. Trascendió que ahora se va a conformar una nueva sociedad, que será integrada también por el Ministerio de Producción, aunque se desconoce quiénes van a quedar al frente.