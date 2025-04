Catamarca: fuerte repudio de empresarios fiambalenses a la minera Zijin-Liex por excluir a firmas locales

Informe: Multimedios El Abaucán Digital

La empresa minera de litio Zijin – Liex vuelve a estar en el ojo de la tormenta tras realizar una reunión con supuestas “empresas locales proveedoras de servicios” que, según denuncian numerosos vecinos y empresarios de Fiambalá, no representan en absoluto a la comunidad ni tienen arraigo en la zona donde realmente opera la minera.

Bajo el título “Fortalecemos alianzas bajo los lineamientos del Grupo Zijin”, la firma difundió una jornada de trabajo con 10 empresas que, según afirmaron, prestan servicios de ingeniería, transporte, insumos y asistencia comunitaria. Sin embargo, la indignación no tardó en estallar: decenas de comentarios en redes sociales desmintieron rotundamente que esas firmas sean verdaderamente locales.

“No hay ninguno de Fiambalá en esa mesa, es una burla”, expresó Hernán Jary Quiroga, sumándose a un coro de críticas que evidencian una profunda molestia con la empresa. Gabriela Figueroa fue aún más contundente al señalar que las firmas presentes serían “de papá 1, papá 2, funcionarios provinciales”, en clara alusión a vínculos políticos que benefician a empresarios allegados al poder provincial y no a los trabajadores y emprendedores reales de la región.

Aida Cornelia Bordón, también alzó su voz: “Locales, no veo a ninguno. Tanto CAPROMIN como las mineras nunca desarrollaron proveedores mineros de la zona. Que les quede claro: los únicos que tienen la última palabra son los pobladores de la zona”. Además, recalcó que las cámaras empresariales de la capital no representan al pueblo Fiambalense.

Los comentarios apuntan a una realidad que se viene repitiendo en el tiempo: Fiambalá, siendo la comunidad directamente afectada en lo laboral por el proyecto minero, sigue siendo marginada sistemáticamente en las contrataciones, compras y beneficios reales para los locales. La tan mencionada “licencia social” que tanto pregona la empresa, parece pender de un hilo que se desgasta rápidamente.

“Hicieron una reunión a medida, con empresarios amigos, pero de Fiambalá no hay nadie. Se les acabó la paciencia a los verdaderos proveedores locales. No van a tener licencia social para la ampliación de la planta si no cambian su forma de operar”, expresó duramente Enzo M. Morales. Una opinión que no parece aislada, sino que se repite una y otra vez entre comerciantes, transportistas, ingenieros y trabajadores que, con gran esfuerzo, han intentado desarrollarse al calor de la actividad minera, sin encontrar jamás una verdadera apertura.

Mario Mamani fue aún más crítico: “¿Locales? ¿Dónde están? Nadie sabía de esta reunión. Así nos piden confianza. Les falta comunicación y sobre todo respeto hacia la sociedad”. Mientras que Mauro Enríquez propuso tomar medidas de acción directa: “Con un corte se puede lograr algo, porque de otra forma no te dan bola”.

La bronca acumulada durante años parece llegar a un punto de quiebre. Según pudo conocer Multimedios Abaucán, empresarios de Fiambalá están organizando una manifestación para exigir respuestas concretas y participación genuina en el desarrollo económico que prometen las mineras pero que, hasta ahora, sólo beneficia a unos pocos foráneos.

Mientras tanto, desde la empresa minera insisten con un discurso cargado de frases rimbombantes como “desarrollo compartido”, “beneficio mutuo” y “compromiso con la comunidad”. Sin embargo, los hechos demuestran que la realidad va por otro camino: el del olvido hacia el pueblo que les permite operar en su tierra.

“Fiambalá está en un retroceso abismal, el dinero del fideicomiso no se ve, y los únicos que se enriquecen son los de afuera”, concluyó Mamani, dejando en claro que si la empresa no cambia su postura y comienza a trabajar con y para la gente del lugar, el conflicto social será inevitable.

La comunidad exige lo que le corresponde: trabajo, respeto y un verdadero desarrollo local. No más promesas vacías ni puestas en escena. El tiempo de los discursos terminó.