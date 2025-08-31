Catamarca: fuerte granizada en Los Altos y principales daño en Monte y localidades del Departamento Santa Rosa (Video)

Durante la tarde de este sábado, una intensa tormenta con granizo afectó a la zona de Los Altos, en el Departamento Santa Rosa (Catamarca), provocando preocupación entre los vecinos.

Las precipitaciones fueron de gran magnitud, con caída de granizo que impactó en viviendas, vehículos y plantaciones.

Las autoridades locales y vecinos trabajan para evaluar los daños ocasionados y asistir a las familias afectadas.

Los primeros datos hablan de autoevacuados, 15 viviendas muy afectadas por el temporal, y nadie que haya sido trasladado a alguna institución pública.