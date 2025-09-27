Catamarca: Frías–Echevarría se llevaron la etapa del sábado y todo queda abierto para la definición del Rally de Icaño x2

El rugir de los motores se sintió fuerte en Icaño con el desarrollo de la etapa del sábado del Rally de Icaño x2, donde el binomio compuesto por Javier Frías y Maxi Echevarría (A1) marcó el mejor registro del día con un tiempo de 31:54.98, quedándose con la victoria parcial.

El piloto expresó tras la llegada: “El auto respondió de gran manera y junto a Maxi pudimos hacer una carrera prolija que nos deja bien posicionados para lo que viene”.

Por su parte, el navegante Maxi Echevarría señaló: “Haber ganado la etapa es un gran paso, pero sabemos que mañana será clave porque ahí se define el rally completo”.

🏆 Resultados de la etapa del sábado – Principales ganadores por categoría

🔹 A1

1º Javier Frías – Maxi Echevarría (31:54.98)

2º Cristian Almonte – Maxi Karamatich (32:16.05)

3º Ricardo Janovich – Pablo Chavarría (32:34.54)

🔹 N1 8V

1º Agustín Díaz Dian – Javier Rodríguez (32:36.65)

2º Juan Pablo Barrionuevo – Emiliano Pérez (34:07.37)

3º Santino Bujdud – Mariano Elwart (39:02.84)

🔹 N1 16V

1º Valentino Vitale – Máximo De La Vega (32:39.38)

2º Agustín Pereyra – Agustín Catalfamo (33:21.47)

3º Rodolfo Luis Malter – Diego Francisco Ramírez (36:42.44)

🔹 RC5

1º Matías Morán – Carlos Rivera (33:31.38)

🔹 N2

1º Javier Ignacio Ferreyra – Enrique Alejandro Ferreyra (36:13.15)

2º Marcelo Sorda – Mauro Sorda (37:10.22)

3º Hernán Guardo – Miguel González (38:55.50)

🔹 A5

1º Mario Nieva – Denise Vásquez (40:52.50)

2º Iván Zerdan – Alexandre Zerdan (45:13.62)

3º Rubén Ibarra – Agustín Ibarra (56:24.10)

📆 Todo listo para la definición

El domingo será el turno de la etapa decisiva, con un recorrido que promete máxima emoción y en el que se definirá al ganador absoluto del Rally de Icaño x2.

Los tramos contemplan sectores como B° San Cayetano – Ruta 2 y Plaza de las Madres – Las Toscas, que se correrán en tres pasadas cada uno. El epicentro volverá a estar en el Polideportivo de Icaño, donde se realizará la asistencia.

Con la etapa del sábado ya en manos de Frías–Echevarría, todo queda abierto para una definición vibrante que promete mantener en vilo al público hasta la última pasada.