Catamarca: Francisco Monti presentó pedido de juicio político contra el fiscal Augusto Barros

El diputado nacional Francisco Monti, publicó esta mañana de lunes el anuncio de que presentaría un pedido de juicio político contra el fiscal de Cámara, Augusto Barros: “Hoy vamos a pedir el inicio de un Jury de Enjuiciamiento contra el fiscal Augusto Barros por severo desorden de conducta en el ejercicio de su cargo”, anticipó el legislador.

Monti considera que Barros “demostró falta de objetividad e imparcialidad en su desempeño” en el marco del Jury contra el fiscal Hugo Costilla por la causa ‘Wika’: “Haber recibido sugerencias, instrucciones y/o consejos de una ex parte y funcionario de la Corte en una causa enorme trascendencia institucional amerita un juzgamiento”.

Esta mañana, Monti se presentó en el edificio de la Corte Justicia y concretó la denuncia por tráfico de influencia.

Recordemos que hoy el fiscal Barros presentó ante la Corte de Justicia su renuncia al Jury de enjuiciamiento contra el fiscal Hugo Costilla.