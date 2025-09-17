Catamarca fortalece su desarrollo vitivinícola con el Programa Federal

Catamarca avanza en el fortalecimiento de su sector vitivinícola a través de su adhesión al Programa Federal Vitivinícola, impulsado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) junto a las provincias productoras, y cuyo referente en Catamarca es el Ministerio de Desarrollo Productivo, a través de su Dirección de Certificación, Comercialización y Agricultura Sostenible.

El Programa, coordinado también desde la Mesa Provincial del sector, busca consolidar la competitividad de las bodegas locales y posicionar a la Provincia como un referente en sostenibilidad.

Tras la convocatoria realizada, se postularon más de 30 interesados, de los cuales fueron seleccionados 15 establecimientos y profesionales que cumplen con los requisitos establecidos.

En la línea de sistemas sostenibles fue seleccionada la Bodega Alto de Tinogasta, mientras que en vitivinicultura orgánica participan la Bodega de la Calle Oscura (Tinogasta) y el establecimiento de pasas de uva Blanca Luisa (Fiambalá). Estos proyectos recibirán acompañamiento técnico personalizado durante ocho meses, con el objetivo de implementar prácticas sostenibles, mejorar su competitividad y avanzar hacia procesos de certificación.

Por su parte, la Bodega Tierra de Volcanes (Tinogasta) trabaja en la línea de actualización técnica vitivinícola, orientada a la incorporación de innovaciones y mejoras en sus procesos productivos.

En tanto, en la línea de formación de oficios vitícolas, fueron seleccionadas la Bodega Tres Guerreros y la Bodega Puesto del Marqués (Santa María), enfocadas en las especialidades de Administrador de Fincas y Asistente de Laboratorio.

En este marco del apoyo al sector, la provincia gestionó una ampliación de cupos en programas de formación académica para profesionales, logrando mayor participación en áreas clave como Enología y la Diplomatura en Comunicación del Vino.

Finalmente, como parte de la agenda estratégica, Catamarca solicitó la realización de estudios edafoclimáticos y paisajísticos en la Colonia Productiva de Punta de Agua (Fiambalá) y promueve acciones de enoturismo, con el propósito de potenciar el desarrollo sostenible e integral de la vitivinicultura provincial.