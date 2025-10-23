Catamarca: formación en gestión turística sustentable en Puerta de San José

La Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEyA) de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), representada por su decano CPN Gustavo Alfredo Lazarte, firmó un Convenio Específico de Formación con la Municipalidad de Puerta de San José, representada por su intendente Félix Alberto Espinosa, con el objetivo de fortalecer las capacidades de gestión en el sector turístico local.

Con un esquema de cursado híbrido (presencial con apoyo virtual), con lugar de cursado en la Sede Belén de la UNCA y una cohorte de cuarenta y cinco participantes de distintas localidades del departamento Belén, el acuerdo define la modalidad de participación y coordinación entre las instituciones para el normal desarrollo de las actividades académicas y la emisión de certificaciones para quienes aprueben la diplomatura.

Con este convenio, ambas instituciones fortalecen la articulación para impulsar la formación y la gestión turística sostenible en el departamento Belén.