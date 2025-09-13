Catamarca: Fiscalía recibió a la familia de Micaela Ybarra, muerta en el incendio de la zona Norte capitalina

La fiscal de Violencia Familiar y de Género, Alejandra Antonino, convocó a una reunión informativa a la familia de Micaela Nancy Ybarra, quien falleciera en un incendio intencional ocurrido el 7 de julio pasado, a fin de proveerles información actualizada sobre el estado de avance de la investigación que lleva adelante la Fiscalía.

Al encuentro asistió el representante legal constituido en querellante y contó con la presencia de una psicóloga del área de Asistencia a la Víctima para ofrecer contención y acompañamiento profesional.

Durante la reunión la fiscal exhibió al abogado todo el material probatorio, incluyendo croquis, informes médicos forense, registros y pruebas documentales, análisis de dispositivos electrónicos, cámaras de seguridad además de respuestas aclaratorias sobre el desarrollo de la investigación.

Entre las medidas destacadas, se encuentran los testimonios de policías, bomberos, vecinos y familiares presentes en el lugar del hecho, así como de amigos y amigas de la pareja de la víctima y de la víctima que se encontraban en el boliche al que ambas concurrieron.

La fiscalía especializada del Ministerio Público Fiscal reafirmó su compromiso con la investigación exhaustiva, el esclarecimiento de lo sucedido y la protección de los derechos de la víctima y su familia, garantizando transparencia en el proceso y el acceso a la información a la querella.